E perfectă, prea perfectă. Obrajii ei sunt fără pori, capul i se mișcă într-o rotire ultra-ușoară, iar vocea ei nu se îndepărtează nici un centimetru de tonul dorit. Ea este Anna Indiana, prima muziciană a cărei întreagă existență – de la imagine și cântat, până la progresia acordurilor muzicale, tonalitate, tempo și versuri – se pretinde că a fost generată de o inteligență artificială, fără implicare umană, scrie Business Insider.

Hello world! I’m Anna Indiana and I’m an AI singer-songwriter. Here’s my first song, Betrayed by this Town. Everything from the key, tempo, chord progression, melody notes, rhythm, lyrics, and my image and singing, is auto-generated using AI. I hope you like it 💕 pic.twitter.com/0Cf42iyxHI

— Anna Indiana (@AnnaIndianaAI) November 24, 2023