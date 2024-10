Noul instrument de inteligență artificială al Adobe, Firefly, generează scurte videoclipuri pornind de la textul introdus de utilizator, iar rezultatele sunt uluitoare

În cursa pentru generarea de imagini, Adobe, editorul Photoshop, pare să fie foarte bine plasat cu instrumentul său Firefly. Iar editorul tocmai a dezvăluit o serie de noi caracteristici, inclusiv lansarea în versiune beta a unei AI „text to video”, o inteligență artificială care poate folosi o simplă instrucțiune scrisă pentru a genera nu doar un text sau o imagine, ci și … un film, scrie BFM TV.



De exemplu, pornind de la solicitarea: „o femeie își pune ochelarii, cu ploaia curgându-i pe față”, puteți solicita instrumentului un anumit unghi de filmare sau să facă zoom pe un element sau altul. De asemenea, instrumentul poate fi utilizat pentru a porni de la o imagine fixă și a o transforma într-o animație video scurtă sau pentru a modifica un videoclip existent. De exemplu, dacă un personaj poartă o ținută, o putem înlocui cu alta pe parcursul videoclipului.



Toate imaginile sunt generate artificial, astfel încât oricine se poate transforma într-un regizor de film (sau de videoclipuri muzicale, deoarece imaginile generate durează doar câteva secunde în acest moment). Și nu se oprește aici, deoarece aceste instrumente vor fi integrate în Photoshop, Illustrator și Premiere Pro, software-ul de editare al Adobe. Acestea vor permite, de exemplu, prelungirea cu câteva secunde a unei secvențe video sau umplerea unui gol, realizând tranziții prin „inventarea” imaginii lipsă.

Acest lucru va ridica, de asemenea, probleme etice. Imaginați-vă, de exemplu, un reportaj cu imagini reale, dar cu bucăți generate de inteligența artificială.

Concurență acerbă

Adobe nu este primul care prezintă astfel de rezultate. Pionierul în acest domeniu este OpenAI cu Sora, care a fost lansat anul trecut, și este adevărat că rezultatele sunt uimitoare. Doar că instrumentul nu este încă public. Problema este modelul de afaceri: potrivit OpenAI, generarea videoclipurilor este foarte costisitoare, iar costul trebuie să scadă.



Apoi, există probleme juridice, deoarece aceste inteligențe artificiale sunt antrenate folosind videoclipuri preluate de pe internet, fără autorizația creatorilor de conținut sau a platformelor care le găzduiesc (Youtube a declarat deja pentru OpenAI că aceasta este o problemă pentru ei).

Se pare că această problemă a fost rezolvată de Adobe, care susține că modelele sale sunt formate folosind date pentru care deține drepturi, astfel încât videoclipurile generate pot fi utilizate în scopuri comerciale. Trebuie spus că concurența nu se lasă așteptată. Meta și-a lansat instrumentul de inteligență artificială video. Alții includ Runway, Dream Machine și jucători chinezi precum Bytedance… Următoarea bătălie în domeniul inteligenței artificiale generative se va purta pe video, concluzionează publicația franceză.

