Andermatt: De la garnizoană militară la una dintre cele mai exclusiviste și scumpe stațiuni de schi din Elveția

În vremuri tulburi, Elveția atrage prin stabilitatea sa relativă. Stațiunile sale de schi strălucitoare, de la Verbier la Gstaad, sunt legendare. Dar Andermatt, un orășel situat la poalele impunătorului munte Gemsstock, a rămas aproape abandonat timp de decenii, servind drept garnizoană militară pentru armata elvețiană în timpul Războiului Rece. Când armata a părăsit orașul în 2003, mai rămăseseră mai puțin de 1.300 de locuitori, relatează Forbes.

Bernard (Benz) Simmen, în vârstă de 53 de ani, un Andermatter din a cincea generație care acum oferă tururi de drumeții și natură vizitatorilor internaționali, este unul dintre ei. Povestind într-o engleză puternic influențată de limba sa natală, retoromana, el descrie un loc liniștit, locuit de alpiniști analfabeți, dar experimentați, și de schiori off-piste care știu prea multe despre avalanșe. Dar Simmen insistă că potențialul regiunii a fost cunoscut încă din vremea romanilor.

„Suntem în centrul Europei. Avem Pasul Oberalp, care leagă Valea Rinului de Austria. Avem Pasul Furka, care conectează Valea Ronului de Geneva și Franța. Și avem Pasul Gotthard, care face legătura între cantonul Ticino și orașele Milano și Veneția,” spune el, privindu-te cu ochii săi pătrunzători, de sub o șapcă uzată, cu pielea marcată de ani de ierni aspre. „Nu am fost niciodată izolați. Am fost extinderea Drumului Mătăsii, printre primii negustori de mătase ai Elveției.”

Cum a devenit Andermatt una dintre cele mai scumpe stațiuni de schi din Elveția?

Astăzi, lucrurile arată complet diferit. Potrivit celui mai recent raport al Chief Investment Office al UBS, Andermatt nu este doar printre cele mai scumpe cinci stațiuni de schi din Elveția, ci și cea care crește cel mai rapid în valoare imobiliară (pe baza mediei de apreciere a prețurilor în ultimii zece ani).

Deși Verbier rămâne cea mai scumpă stațiune din Alpi, cu un preț mediu de aproximativ 24.168 dolari pe metru pătrat(o creștere de 10% față de anul anterior), St. Moritz, Zermatt și Gstaad sunt foarte aproape în clasament. În 2024, Andermatt a ajuns pe locul cinci, cu prețuri în jur de 21.133 dolari pe metru pătrat.

Cum s-a întâmplat această transformare?

În 2005, ambasadorul Elveției în Egipt, Charles-Edouard Held, l-a invitat pe Samih Sawiris, un magnat egiptean din domeniul imobiliar, să viziteze Andermatt. Ambii recunoscuseră că orașul, după ce armata elvețiană și-a abandonat barăcile, intrase în declin.

Sawiris își făcuse averea prin Orascom Development Holding, o companie imobiliară cunoscută pentru „crearea de destinații” în Egipt, Muntenegru și Marea Britanie. Întrebarea era: vor accepta localnicii viziunea unui miliardar egiptean?

Propunerea sa a fost supusă unui vot public în stil adunare generală, iar aproape toți locuitorii au fost de acord. Se spune că faptul că Sawiris vorbea germană i-a ajutat considerabil cauza. În 2008, a fost înființată compania Andermatt Swiss Alps, iar dezvoltarea a început rapid.

De atunci, Sawiris a investit aproximativ 2 miliarde de dolari în:

Hotelul Chedi Andermatt (119 camere)

(119 camere) Radisson Blu Hotel Reussen (244 camere)

(244 camere) O sală de concerte de clasă mondială , proiectată de arhitecta Christina Seilern

, proiectată de arhitecta Două restaurante cu stele Michelin

Un nou restaurant al celebrului chef Andreas Caminada

28 de clădiri de apartamente

Potrivit lui Tom Rendell, director de marketing la Andermatt Swiss Alps, urmează să fie construite un teren de golf de campionat și două noi hoteluri.

În afara Elveției, Sawiris dezvoltă un resort pe coasta Croației și unul în Barbuda, menit să concureze cu hotelul Nobu al lui Robert de Niro.

Oportunități unice pentru investitori străini

Un moment esențial în succesul Andermatt a fost în 2014, când Sawiris a obținut o excepție de la legea Lex Koller, una dintre cele mai stricte reglementări elvețiene care interzice străinilor să achiziționeze proprietăți în Elveția.

În majoritatea cantoanelor, proprietatea asupra terenurilor este restricționată la rezidenții elvețieni. Însă, datorită acestei excepții, Andermatt a devenit una dintre puținele locații unde un cetățean american poate cumpăra o proprietate în Elveția – cel puțin până în 2040.

Pentru investitori, avantajul este clar: posibilitatea de a achiziționa un activ imobiliar generativ de venit, închiriind proprietatea în sezonul de schi.

„La început, când Samih a venit și a analizat situația, a spus că va face un proiect mare sau deloc. Opinia sa era că, pentru a fi viabil, era necesar să vindem proprietăți și persoanelor care nu sunt elvețieni. Acesta a fost elementul-cheie. Și pentru a face acest lucru, am avut nevoie de o excepție de la lege,” explică Russell Collins, director comercial al Andermatt Swiss Alps AG.

„Am obținut această excepție pentru că proiectul nostru are un impact foarte pozitiv asupra regiunii. Am creat locuri de muncă, taxe masive și milioane de vizitatori care altfel nu ar fi venit aici.”

Intrarea pe piață a gigantului Vail Resorts

Un alt moment esențial a fost în 2022, când Vail Resorts, una dintre cele mai mari companii de turism montan din lume, a achiziționat pachetul majoritar al stațiunii Andermatt-Sedrun-Disentis, un domeniu schiabil de aproape 180 km de pârtii.

Această achiziție a permis tuturor posesorilor de Epic Pass acces la zone de schi neatinse, la peste 1.400 de metri altitudine. În 2024, Vail Resorts a cumpărat și Crans-Montana Mountain Resort, consolidându-și prezența în Alpi.

Potrivit UBS Alpine Property Focus, turismul în Alpi a revenit în forță:

„În 2023, majoritatea hotelurilor din destinațiile de top au fost complet rezervate în perioadele de vârf, iar prețurile camerelor au crescut semnificativ. Această tendință a dus și la o cerere crescută pentru apartamente de vacanță.”

Vrei să cumperi un chalet elvețian?

Desigur, există un impediment. Prețurile proprietăților din Andermatt cresc anual cu o medie de 7,7%, potrivit lui Felix Garifoulline, manager de dezvoltare la Andermatt Swiss Alps.

De asemenea, majoritatea proprietăților necesită un avans minim de 40% pentru cumpărătorii străini.

Dacă acest aspect nu vă descurajează, Andermatt rămâne una dintre cele mai exclusive și dinamice stațiuni de lux din Alpi.

