Anca Todoni și Ana Bogdan s-au calificat pe tabloul principal de la WTA Brisbane

Ana Bogdan, locul 114 WTA, şi Anca Todoni, ocupantă a locului 118 mondial, s-au calificat, sâmbătă, pe tabloul principal la turneul de categorie WTA 500 de la Brisbane, competiție dotată cu premii totale de 1,5 milioane de dolari.

Bogdan, favorită șase, a învins-o în ultimul tur al calificărilor pe sportiva din Columbia Emiliana Arango (169 WTA), scor 6-2, 6-4, într-o oră şi jumătate.

Anca Todoni, favorită 8, a trecut de favorita 5, sportiva din Slovacia Anna Karolina Schmiedlova (110 WTA), scor 6-2, 6-3, într-o oră şi 22 de minute.

Prin accederea pe tabloul principal, cele două românce şi-au asigurat câte 25 de puncte pentru calificări şi 10.660 de dolari, precum şi un punct WTA pentru primul tur al turneului, transmite News.ro.

Ana starts her season already in great form. She now has won back to back without dropping a set, and has qualified for the Brisbane main draw. Ana Bogdan defeated Emiliana Arango 6-2, 6-4. pic.twitter.com/fiqCINQ3og

First qualification of the 2025 season for the Romanians goes to Anca Todoni! She continues to dominate with her serve, hitting 5 more aces with 0 double faults. Anca Todoni defeated Anna Karolina Schmiedlova 6-2, 6-3. pic.twitter.com/eDL1Muz0ow

— Romanian Tennis (@WTARomania) December 28, 2024