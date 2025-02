ANALIZĂ Vrea Trump mazilirea lui Zelensky?

Excluderea Ucrainei de la negocierile dintre Statele Unite și Rusia desfășurate în Arabia Saudită, precum și atacurile repetate lansate de către președintele Donald Trump la adresa liderului de la Kiev sunt indicii că Administrația de la Washington forțează plecarea din funcție a lui Volodimir Zelenski, cred unii analiști americani. În opinia acestora, șeful statului ucrainean trebuie să plece din cauza pozițiilor sale intransigente legate de un eventual acord de pace cu Moscova, pe care Casa Albă vrea să îl obțină cât mai repede cu putință.

Indicii de rău augur

Cel puțin trei sunt indiciile care i-au făcut pe unii comentatori de peste ocean să afirme că relația dintre Trump și Zelenski s-a degradat în mod dramatic, iar liderul ucrainean ar putea fi forțat să plece din funcție.

Primul îl reprezintă excluderea Ucrainei de la negocierile dintre SUA și Rusia.

SUA și Rusia au convenit marți să înceapă să lucreze pentru încheierea războiului din Ucraina și pentru îmbunătățirea relațiilor lor diplomatice și economice, au declarat cei doi diplomați de top ai țărilor după discuții în Arabia Saudită care reflectă o schimbare extraordinară în politica externă a SUA sub președintele Trump.

Într-un interviu acordat Associated Press după întâlnirea ținută la Palatul Diriyah din Riad, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că cele două părți au convenit, în linii mari, să urmărească trei obiective: restabilirea personalului ambasadelor lor respective la Washington și Moscova, crearea unei echipe de rang înalt pentru a sprijini negocierile de pace din Ucraina și explorarea unor relații mai strânse și a cooperării economice.

El a subliniat, totuși, că discuțiile – la care au participat omologul său rus, Serghei Lavrov, și alți oficiali de rang înalt din Rusia și SUA – au marcat începutul unui dialog, însă mai este nevoie de muncă suplimentară.

Rubio a mai spus că încheierea războiului din Ucraina ar putea “debloca ușa” pentru “oportunități incredibile” de a colabora cu rușii pe probleme de interes comun “care, sperăm, vor fi bune pentru lume și, de asemenea, vor îmbunătăți relațiile noastre pe termen lung.”

AP a scris că declarațiile șefului diplomației americane reprezintă o dovadă suplimentară a remarcabilei inversări a poziției Statelor Unite față de Rusia, după ani de zile în care predecesorul lui Trump, Joe Biden, s-a aflat în fruntea eforturilor internaționale de a izola Moscova. O opinie împărtășită și de Washington Post, care a vorbit de “schimbarea întunecată anti-Ucraina a lui Trump.”

Consilierul pentru securitate națională al lui Trump, Michael Waltz, și trimisul special pentru Orientul Mijlociu, Steven Witkoff, s-au alăturat lui Rubio la masa discuțiilor, alături de Lavrov și consilierul pentru afaceri externe al președintelui rus, Iuri Ușakov.

O absență semnificativă de la discuții a fost însă Ucraina. Niciun oficial ucrainean nu a fost prezent la întâlnire, care a avut loc în timp ce țara atacată pierde încet, dar constant teren în fața trupelor rusești mai numeroase într-un război care a început cu aproape trei ani în urmă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara sa nu va accepta niciun rezultat al discuțiilor, deoarece Kievul nu a participat și și-a amânat propria călătorie în regat, programată pentru miercuri.

De partea sa, Trump a arătat puțină răbdare față de obiecțiile Ucrainei de a fi exclusă din discuții. El a spus în mod repetat că liderii Ucrainei nu ar fi trebuit niciodată să permită începerea războiului, sugerând că țara ar fi trebuit să fie dispusă să facă concesii Rusiei înainte de invazia din 2022.

“Astăzi am auzit: ‘Oh, bine, nu am fost invitați.’ Ei bine, ați fost acolo de trei ani. Ar fi trebuit să încheiați (pacea) cu trei ani în urmă,” a spus Trump în timpul unei conferințe de presă. “Nu ar fi trebuit să începeți niciodată (războiul). Ați fi putut să faceți o înțelegere.”

Potrivit AP, ofensiva diplomatică recentă a SUA legată de război a determinat Ucraina și aliații cheie să se lupte pentru a-și asigura un loc la masă, pe fondul temerilor că Washington și Moscova ar putea continua cu un acord care nu le va fi favorabil.

Absența Kievului la discuțiile de marți i-a tulburat pe mulți ucraineni, iar Franța a convocat luni o reuniune de urgență a țărilor Uniunii Europene și a Regatului Unit pentru a discuta despre război. Participarea Kievului la astfel de discuții a fost o bază a politicii SUA sub Biden.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce, a declarat că discuțiile SUA-Rusia au ca scop să stabilească cât de serioși sunt rușii în ceea ce privește obținerea păcii și dacă pot începe negocieri detaliate.

Comentatori americani cred însă că poziția intransigentă a lui Zelenski, care a refuzat constant orice negociere directă cu Putin, a fost motivul pentru care Administrația Trump a decis să treacă peste voința liderului ucrainean și a aliaților vestici și să se așeze la masa de discuții cu cei de la Kremlin.

Cel de-al doilea motiv este dat de schimbarea dramatică de strategie a SUA față de Ucraina și războiul cu Rusia lui Putin.

Statele Unite au fost, de la începutul invaziei forțelor Moscovei, cel mai important susținător al Ucrainei. Președintele Biden și diplomația americană s-au angajat rapid în sprijinirea guvernului de la Kiev, furnizând arme și echipamente militare Ucrainei în valoare de zeci de miliarde de dolari.

De asemenea, America a ajutat decisiv la închegarea coaliției internaționale care a susținut constant eforturile militare ale Ucrainei împotriva agresorilor ruși, trimițând ajutoare militare celor din Kiev.

Mai mult, Statele Unite au fost în prim-planul valului de sancțiuni împotriva Moscovei, care au urmărit să limiteze capacitatea Rusiei de a se înarma și de a folosi resurse economice și financiare externe pentru a-și menține relativ stabilă mașinăria de război.

Revenirea lui Trump la Casa Albă pentru cel de-al doilea mandat de lider al Americii a schimbat însă radical datele. Team Trump a spus mereu că vrea o încheiere cât mai rapidă a conflictului dintre Ucraina și Rusia și va face asta indiferent dacă Zelenski, Kievul sau aliații ucrainenilor vor fi sau nu de acord.

Primul semn a fost dat de Trump la începutul săptămânii trecute, după ce a anunțat că a vorbit la telefon cu Putin, adăugând că au convenit “să înceapă imediat negocierile” privind războiul din Ucraina.

Trump a scris pe platforma Truth Social că a avut o “conversație telefonică lungă și extrem de productivă” cu Putin, în ceea ce este considerat primul apel telefonic între cei doi lideri făcut public de la preluarea mandatului de către republican. Trump a precizat că au discutat despre Ucraina, Orientul Mijlociu, energie, inteligența artificială, dolarul american și alte subiecte.

“Dar mai întâi, așa cum am convenit amândoi, vrem să oprim milioanele de morți care au loc în războiul dintre Rusia și Ucraina,” a scris Trump. “Președintele Putin chiar a folosit sloganul meu de campanie foarte puternic, ‘COMMON SENSE’ (BUN-SIMȚ). Amândoi credem cu tărie în acest principiu. Am convenit să lucrăm împreună, foarte strâns, inclusiv prin vizite reciproce în țările noastre… Milioane de oameni au murit într-un război care nu ar fi avut loc dacă aș fi fost eu președinte, dar a avut loc, așa că trebuie să se încheie.”

Trump a declarat că cei doi lideri au fost de acord ca echipele lor să înceapă negocieri pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Ulterior, la scurt timp după ce a încheiat conversația telefonică cu Putin, Trump a vorbit cu președintele Zelenski. “Discuția a decurs foarte bine. El, la fel ca președintele Putin, vrea să facă PACE… Este timpul să punem capăt acestui război ridicol, în care s-au produs morți și distrugeri masive, total inutile. Dumnezeu să binecuvânteze poporul Rusiei și cel al Ucrainei!”

“Nu ar trebui să se mai piardă vieți! Vreau să îi mulțumesc președintelui Putin pentru timpul și efortul depus în cadrul acestui apel și pentru eliberarea ieri a lui Marc Fogel, un om minunat pe care l-am întâmpinat personal aseară la Casa Albă,” a mai scris Trump.

După doar o zi, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a surprins liderii europeni, spunând că războiul dintre Ucraina și Rusia “trebuie să se încheie,” că aderarea Kievului la NATO este nerealistă și că SUA nu vor mai prioritiza securitatea Europei și a Ucrainei, deoarece Administrația Trump își va concentra atenția pe securizarea propriilor granițe și pe descurajarea unui război cu China.

Într-o declarație de mai puțin de 1000 de cuvinte, făcute înaintea unei întâlniri a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei la München, Hegseth a spus că “Statele Unite nu consideră că aderarea Ucrainei la NATO este un rezultat realist al unui acord negociat.”

El a adăugat că orice garanții de securitate oferite Ucrainei “trebuie să fie susținute de trupe europene și non-europene capabile,” insistând că soldații europeni ar trebui să fie forța principală care asigură securitatea Ucrainei postbelice – un rol în care trupele americane nu vor fi implicate.

“Pentru a fi clar, ca parte a oricăror garanții de securitate, nu vor fi trupe americane desfășurate în Ucraina,” a spus Hegseth.

Orice forțe europene de menținere a păcii trimise în Ucraina ar trebui să facă parte dintr-o “misiune non-NATO,” fără protecția Articolului 5, principiul fundamental al apărării colective a alianței, a adăugat șeful Pentagonului american. Cei 32 de membri ai NATO s-au angajat prin Articolul 5 să apere orice națiune din blocul militar care este atacată.

“Protejarea securității europene trebuie să fie o prioritate pentru membrii europeni ai NATO. În acest sens, Europa trebuie să asigure cea mai mare parte a ajutorului, atât letal, cât și non-letal, destinat Ucrainei,” a afirmat Hegseth.

Șeful Pentagonului a mai afirmat că revenirea la granițele Ucrainei de dinainte de 2014, înainte ca Rusia să invadeze Crimeea și estul Ucrainei, “este un obiectiv nerealist.”

Hegseth nu a anunțat un ajutor american nou pentru Ucraina. “Suntem aici astăzi și pentru a exprima direct și fără echivoc faptul că realitățile strategice dure împiedică Statele Unite ale Americii să se concentreze în principal pe securitatea Europei,” a spus el.

“Statele Unite se confruntă cu amenințări majore la adresa teritoriului nostru. Trebuie – și o facem – să ne concentrăm pe securitatea propriilor granițe,” a afirmat secretarul Apărării.

Iar vineri, într-un discurs adresat liderilor politici și militari de pe continent, adunați la Bayerischer Hof Hotel din München, vicepreședintele JD Vance a mai dat o lovitură neașteptată Ucrainei și partenerilor săi, preferând să vorbească despre “cenzura” instituită de șefii europeni, refuzul organizatorilor conferinței de la München de a permite accesul partidelor populiste la eveniment și eșecul UE de a aborda amenințarea imigrației ilegale la securitatea și identitatea europene. Numărul doi de la Casa Albă a ignorat aproape complet războiul care răvășește țara europeană.

Reacția sumbră și îngrijorată a oficialilor europeni la discursul lui Vance a fost rezumată de Axios, care a plasat declarațiile vicepreședintelui de la Casa Albă pe lista acțiunilor și declarațiilor recente prin care cei din Team Trump “sugrumă Europa.”

Un al treilea motiv este răceala vizibilă dintre Trump și Zelenski.

Cei doi lideri nu au avut niciodată o legătură apropiată. Relațiile lor au fost mereu formale și ele au fost afectate vizibil de eforturile democraților de la Washington de a-l pune sub acuzare pe Trump în 2019 din cauza unei discuții pe care liderul de la Casa Albă a avut-o cu Zelenski în vara acelui an.

Trump a fost acuzat că ar fi blocat acordarea unui ajutor militar de 400 de milioane de dolari celor din Kiev, forțând guvernul Ucrainei să ancheteze posibilele acte de corupție ale lui Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte democrat Joe Biden, principalul său rival în cursa pentru Casa Albă din 2020.

Trump l-ar fi presat pe omologul său ucrainean în timpul unei convorbiri telefonice avute pe 25 iulie 2019. În urma acestei discuții, un avertizor de integritate, membru al Agenției Centrale de Informații (CIA), a formulat un denunţ intern legat de o solicitare sau o promisiune formulată de Trump privind investigarea fiului fostului vicepreşedinte american.

Pus sub acuzare de Camera Reprezentanților pentru abuz de putere, respectiv obstrucționarea Congresului, Trump a fost achitat de Senat.

Calvarul legal prin care a trecut liderul republican în acel moment și-a lăsat amprenta asupra primului său mandat și, fără îndoială, i-a alterat relația cu Zelenski, deși președintele ucrainean nu a recunoscut niciodată că ar fi fost presat de către Trump.

În anii din urmă, Trump a fost în mod repetat deosebit de critic cu privire la miliardele de dolari cheltuite de SUA pentru a sprijini Kievul în războiul său împotriva Moscovei, făcând apel la Europa “să se mişte.”

De exemplu, în septembrie trecut, Trump l-a criticat vehement pe Zelenski, acuzându-l pe preşedintele ucrainean că refuză să facă “o înţelegere” cu Rusia.

“Continuăm să dăm miliarde de dolari unui om care refuză să facă o înţelegere, Zelenski,” a spus în acel moment candidatul republican la preşedinţia SUA, în cadrul unui miting de campanie.

“De fiecare dată când a venit în ţara noastră, a plecat cu 60 de miliarde de dolari, cred că este cel mai bun vânzător de pe planetă,” a declarat Trump în Carolina de Nord.

Tot în acea perioadă, Trump și republicanii și-au revărsat furia pe liderul ucrainean, după o vizită pe care acesta a făcut-o la Army Ammunition Plant din Scranton, în Pennsylvania, fabrica de muniție care produce rachete vitale în războiul pe care Ucraina îl poartă împotriva Rusiei.

Zelenski a mers la fabrică pentru a le mulțumi angajaților americani care produc muniție pentru armata ucraineană, în special obuze de artilerie de 155 de milimetri. Vizita a fost însă criticată dur de dreapta americană după ce oficialii ucraineni au fost însoțiți de lideri de top democrați, inclusiv guvernatorul Josh Shapiro, senatorul Bob Casey și congresmanul Matt Cartwright.

Shapiro a fost în cărți pentru a deveni partenerul de candidatură al Kamalei Harris la președinția Statelor Unite, iar Casey și Cartwright au candidat pentru realegere în Congresul SUA în alegerile din 5 noiembrie, unde Pennsylvania a fost un stat swing.

De asemenea, după ce a fost reînvestit în funcția de președinte al Statelor Unite, Trump l-a criticat pe omologul ucrainean pentru că a rezistat Rusiei la începutul invaziei în loc să încheie un acord.

“Zelenski… nu ar fi trebuit să permită nici el ca acest lucru să se întâmple. Nu e un înger,” a declarat Trump în ianuarie.

“Aș fi putut încheia acel acord atât de ușor, iar Zelenski a decis că ‘vreau să lupt,’ a adăugat el, menționând că Ucraina luptă împotriva unei “entități mult mai mari.”

Iar miercuri, într-un gest care a surprins și mai mult, Trump l-a numit “dictator” pe Zelenski și l-a avertizat că “ar face bine să se miște repede” sau nu va mai avea o țară.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a scris: “Gândiți-vă la asta: un comedian cu succes modest, Volodimir Zelenski, a convins Statele Unite ale Americii să cheltuiască 350 de miliarde de dolari pentru a intra într-un război care nu putea fi câștigat, care nu trebuia să înceapă, dar un război pe care el, fără Statele Unite și “TRUMP,” nu va putea niciodată să-l rezolve. Statele Unite au cheltuit 200 de miliarde de dolari mai mult decât Europa, iar banii Europei sunt garantați, în timp ce Statele Unite nu vor primi nimic înapoi. De ce nu a cerut Sleepy Joe Biden (Joe Biden Adormitul) egalizare, având în vedere că acest război este mult mai important pentru Europa decât pentru noi – noi avem un ocean mare și frumos care ne separă. Pe lângă asta, Zelenski recunoaște că jumătate din banii pe care i-am trimis sunt “DISPARUȚI.” Refuză să organizeze alegeri, este foarte jos în sondajele din Ucraina, iar singurul lucru la care era bun era să-l manipuleze pe Biden “ca pe o vioară.” Un Dictator fără Alegeri, Zelenski ar trebui să se miște rapid, altfel nu va mai avea Țară. Între timp, noi negociem cu succes un sfârșit al războiului cu Rusia, lucru pe care toată lumea recunoaște că doar “TRUMP” și Administrația Trump îl pot face. Biden nu a încercat, Europa a eșuat să aducă Pacea, iar Zelenski probabil vrea să mențină “trenul cu bani” în mișcare. Iubesc Ucraina, dar Zelenski a făcut o treabă teribilă, Țara lui este distrusă și MILIOANE de oameni au murit inutil – Și astfel continuă…”

Ulterior, un oficial al Casei Albe a declarat că postarea lui Trump pe Truth Social, în care îl critică pe Zelenski, a fost un răspuns direct la comentariul președintelui ucrainean, care spusese anterior că Trump trăiește într-un “spațiu al dezinformării” creat de Rusia.

Semnificații

Atacul lui Trump la adresa lui Zelenski, făcut miercuri pe platforma sa de socializare, nu este primul de acest gen la care a recurs liderul republican la adresa omologului său de la Kiev. Ceea ce a șocat însă pe mulți de data aceasta a fost însă virulența comentariilor venite de la ocupantul Biroului Oval.

Pentru prima dată în mod public, Trump l-a numit “dictator” pe Zelenski, reluând acuzația că omul forte de la Kiev conduce țara fără a avea legitimitatea unor alegeri în spate.

În acest context, reamintim că mandatul prezidențial al lui Zelenski, ales în 2019, a expirat în mai anul trecut, însă Ucraina se află sub legea marțială de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, ceea ce înseamnă că alegerile prezidențiale sunt suspendate. Atlantic Council a explicat pe larg de ce Zelenski este încă un lider legitim pe timp de război.

Cel puțin două sunt acuzațiile lui Trump la adresa lui Zelenski.

· că refuză să negocieze pacea cu Rusia

· că nu organizează alegeri, din cauză că ucrainenii nu-l mai susțin și nu va fi reales

Aceasta din urmă este, de altfel, o temă de atac pe care conservatorii și influencerii de dreapta din Statele Unite o reiau frecvent atunci când vorbesc despre Zelenski, deși popularitatea sa printre ucraineni este de peste 50%. Popularul podcaster Joe Rogan a utilizat-o însă de nenumărate ori în interviurile sale din ultimele luni.

La fel, ziaristul Tucker Carlson a invocat-o deseori și l-a numit el însuși dictator pe Zelenski într-un dialog recent cu jurnalistul Piers Morgan.

Faptul însă că Trump a recurs la acest termen dur pentru a-l descrie pe Zelenski (fără să facă același lucru în cazul țarului de la Kremlin) este însă semnificativ. Prăpastia dintre cei doi președinți se adâncește, iar cel dezavantajat de acest lucru este liderul ucrainean.

Le Monde a făcut recent un portret al președintelui Ucrainei, pe care l-a descris drept un om obosit și nervos, criticat în ultimele săptămâni chiar şi în propria ţară după o serie de paşi greşiţi, inclusiv demiterea unor comandanţi importanţi şi impunerea unor sancţiuni interne împotriva lui Petro Poroşenko. Criticile au venit pe fondul oboselii naţionale generate de conflictul prelungit, în care Zelenski este văzut ca un lider tot mai consumat de război, cu o energie mult diminuată faţă de perioada anterioară.

De partea sa, Trump știe că poate discuta cu Putin și să bată palma cu liderul rus, ignorând criticile și acuzațiile venite de la Zelenski și de la aliații săi. Ucraina este într-o poziție ingrată, cu trupele sale presate continuu de Moscova, cu orașele sale atacate cu rachete și drone de forțele lui Putin, cu un ajutor american ce riscă să fie tăiat aproape complet.

Nu este de aceea de mirare că unii comentatori americani cred că Trump face presiuni în prezent pentru îndepărtarea din funcție a lui Zelenski. Solicitarea de a organiza alegeri este motivul neoficial prin care Casa Albă vrea plecarea liderului ucrainean.

Conluzie. Poziția lui Volodimir Zelenski ca președinte al Ucrainei este pusă în pericol de presiunile Casei Albe care vrea cu orice preț să pună capăt războiului. Mai mult, un acord de pace între americani și ruși, deși contestat de Ucraina și UE, ar putea intensifica presiunile asupra liderului ucrainean și ar veni cu costuri politice sau personale pentru Zelenski. În special dacă asta presupune cedarea în fața cerințelor din partea unor actori mai puternici sau luarea unor decizii nepopulare în interiorul Ucrainei.

Indiferent de declarațiile și acțiunile principalilor jucători implicați din ultimele zile, precum și de rezultatul lor final, este clar că viitorul celui care a condus rezistența Ucrainei împotriva rușilor în ultimii trei ani și a devenit un simbol al determinării acesteia nu arată deloc bine.

Îndepărtarea sa din funcție nu mai este deloc acum un scenariu nerealist. A dat Team Trump, cu complicitatea lui Putin, startul numărătorii finale pentru președintele ucrainean? Este, poate, greu de imaginat pentru cei care au sperat in victoria Ucrainei in toti acesti ani, dar căderea lui Zelenski ar putea fi în final prețul păcii convenite de Washington și Moscova.

Surse: AP, Washington Post, New York Times, CNN, Axios, Forbes, MSN, The Hill, Kyiv Independent, BBC, Atlantic Council, New York Post, Le Monde, EUNews, nato.int, congress.gov, YouTube, Truth Social, X