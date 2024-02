ANALIZĂ Pierde Rusia bătălia pentru Marea Neagră?

Flota rusă de la Marea Neagră a suferit zilele trecute o nouă pierdere după ce forțele speciale ucrainiene au reușit să distrugă încă o navă de război a Moscovei. Scufundarea navei Ivanovets în portul lacului Donuzlav, lângă Crimeea anexată, a marcat cea de-a 26-a operațiune reușită a Ucrainei împotriva unei nave rusești de la începutul războiului. Incidentul a reconfirmat opiniile unor experți potrivit cărora Rusia pare să piardă bătălia pentru Marea Neagră, în condițiile în care Ucraina vrea să mențină fluxul comercial în regiune și să distrugă flota rusă.

O operațiune reușită

Forțele ucrainene au anunțat joi că au distrus cu drone marine o navă rusească înarmată cu rachete, ce făcea parte din Flota Mării Negre, într-o operațiune specială desfășurată în largul Crimeei ocupate de ruși.

Ivanovets – o navă de război de dimensiuni mici – a primit “lovituri directe în carenă” peste noapte, după care s-a scufundat, au afirmat serviciile militare de la Kiev. Oficialii ucraineni au prezentat imagini video care par să arate momentul impactului, urmat de o explozie puternică.

Ukraine’s GUR says it sunk the Russian Ivanovets Project 12411 Molniya-class corvette / missile boat with naval drones last night. A prominent Russian voenkor also said it sank. https://t.co/cJxkEGdqdohttps://t.co/SUFzORKDmw pic.twitter.com/dyycwdB9NP

— Rob Lee (@RALee85) February 1, 2024