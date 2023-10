Analiză CNN: De ce se tem aliații că Israelul ar putea cădea într-o capcană dacă invadează Gaza, în timp ce Hamas și aliații săi caută extinderea conflictului

În timp ce urmăresc atacurile aeriene și obuzierele cu țevi fierbinți care lovesc ținte din Gaza, își verifică și reverifică armele personale și comunicațiile, sunt foarte puțini cei care, printre miile de soldați israelieni pregătiți pentru invazie, nu se întreabă în tăcere: „Este aceasta o capcană?”, scrie CNN.

Hamas, și susținătorii săi de la Teheran, au luat în calcul cu siguranță posibilitatea de a se confrunta cu o ofensivă terestră israeliană feroce după infiltrarea teroristă în Israel.

Este posibil – chiar probabil – ca ororile singulare provocate asupra atâtor civili să fi fost intenționate pentru a garanta un răspuns israelian masiv, indiferent de costul pentru civilii din Gaza.

Următoarele mișcări ale Israelului vor determina forma lucrurilor care vor urma – poate pentru decenii. Totul se reduce la Gaza.

Hamas a împânzit Fâșia cu rețele de tuneluri. Este de asemenea probabil să fi împânzit terenul cu capcane și să fi conceput planuri de a întâmpina IDF cu orice, de la roiuri de atentatori sinucigași cu bombe la echipe de răpire pentru a lua ostatici soldați.

Generalii americani și alți oficiali au împărtășit Israelului experiențele lor de război urban la scară largă.

Armata irakiană – susținută de forțele speciale americane, britanice și de alte forțe speciale, împreună cu lovituri aeriene necruțătoare – a avut nevoie de nouă luni pentru a alunga ISIS din Mosul în 2017.

Orașul din nordul Irakului a fost în mare parte golit de civili, dar luptele s-au dat din casă în casă. ISIS s-a folosit de sistemele de tuneluri pe care le construise pentru a prinde în ambuscadă trupele guvernamentale care au cucerit cu greu Mosul cărămidă cu cărămidă, în mod sângeros.

Abilitățile de fabricare a bombelor ale Hezbollah, grup militant libanez și aliat apropiat al Hamas, au făcut metastaze în tot Orientul Mijlociu. În Gaza, trupele israeliene vor ști că se confruntă cu dispozitive explozive improvizate construite cu încărcături care pot paraliza un tanc. Vor ști că abilitățile Hezbollah de a distruge blindate vor fi fost rafinate și mai mult de când Israelul a luptat ultima dată serios în Liban, în 2006, și a fost șocat de gradul de sofisticare al miliției.

Hamas are acum capacități antiaeriene – elicopterele Apache ale Israelului care oferă sprijin apropiat infanteriei vor fi vulnerabile în fața unui singur om cu un SAM (rachetă sol-aer).

Fără îndoială, Hamas are, de asemenea, echipe de propagandiști gata să realizeze „videoclipuri ucigașe” cu atacurile lor asupra trupelor israeliene. Nimic nu are mai multe șanse să inflameze sau să radicalizeze tinerii furioși decât filmele cu sânge și îndrăzneală – ISIS ne-a învățat asta.

Faza a doua

Este sigur să presupunem că Hamas ar fi planificat un carnagiu pe scară largă în Gaza. Într-adevăr, acesta ar putea fi obiectivul fazei a doua după atacurile din 7 octombrie.

„Orice eroare de calcul în continuarea genocidului și a strămutărilor forțate poate avea consecințe grave și amare, atât în regiune, cât și pentru belicoși”, a declarat duminică ministrul iranian de externe Hossein Amir-Abdollahian.

Cuvintele lui nu sunt o analiză, ci o amenințare.

Casa Albă știe acest lucru. O capcană întinsă împotriva Israelului ar putea avea consecințe largi și periculoase care să ducă la un fel de „ciocnire a civilizațiilor” care a urmat după 11 septembrie 2001.

O preocupare majoră pentru președintele Joe Biden va fi bunăstarea ostaticilor americani din Gaza și pentru celelalte peste 200 de suflete deținute de Hamas și alte grupuri din enclavă.

Însă, încă din weekend, sursele CNN de la Washington au reflectat îngrijorarea că o operațiune terestră israeliană de amploare riscă să declanșeze o conflagrație care ar putea scăpa de sub control – de genul celei care a luat amploare în Irak după invazia condusă de SUA pentru a-l răsturna pe Saddam Hussein.

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul israelian, a trasat, de mulți ani, o linie dreaptă între Hamas și așa-numitul Stat Islamic. El vede deja conflictul dintre Israel și Hamas ca pe o ciocnire a civilizațiilor.

“Hamas sunt noii naziști. Ei sunt noul ISIS și trebuie să luptăm împotriva lor împreună, la fel cum lumea, lumea civilizată, s-a unit pentru a lupta împotriva naziștilor și s-a unit pentru a lupta împotriva ISIS”, a declarat el într-o conferință de presă în timpul vizitei premierului britanic Rishi Sunak săptămâna aceasta.

Dar Hamas nu este ISIS. De fapt, Hamas a lucrat din greu, și cu violență, pentru a stârpi elementele ISIS din Gaza care reprezentau o formă de islam politic căreia i se opunea profund.

Hamas speră să înființeze un stat palestinian bazat pe învățăturile islamului. Dar nu are pretenții la un califat. În mod crucial, nu are nici un istoric de atacuri în afara Israelului și a teritoriilor palestiniene și nici nu a folosit internetul pentru încercări de radicalizare la nivel mondial.

Hamas s-a angajat să distrugă statul evreu. Liderii mondiali au dat înapoi în fața ultimelor sale atrocități și au susținut în mod vocal Israelul.

„Lupta [împotriva grupărilor teroriste] trebuie să fie fără milă”, a declarat marți, în Israel, președintele francez Emmanuel Macron.

Dar el a adăugat o avertizare care, probabil, este înrădăcinată atât în realpolitik, cât și în etică: Un efort de a evita ca Occidentul să fie absorbit într-un conflict care ar putea, sau ar fi văzut ca un război împotriva islamului (din nou).

Această „luptă”, a spus el, „trebuie să fie fără milă, dar nu fără reguli”.

Aproximativ 1.400 de persoane au fost ucise în raidurile conduse de Hamas în interiorul Israelului. Bilanțul victimelor din Gaza depășește 5.700 de morți, potrivit oficialilor palestinieni din domeniul sănătății. Forțele de apărare israeliene spun că încearcă să reducă la minimum victimele civile.

O stare de asediu aproape totală a fost impusă celor 2,3 milioane de locuitori. ONU spune că 1,4 milioane de persoane au fost strămutate în interiorul acestei fâșii subțiri de pământ.

O operațiune terestră a Israelului, însă, ar însemna inevitabil ca aceste cifre să crească. De ambele părți.

În întreaga lume au avut loc marșuri pro-palestiniene care au protestat față de nivelul de distrugere a Gaza de către Israel. Dacă o incursiune terestră va începe, va fi mult mai rău – iar protestele vor fi și mai zgomotoase.

Între timp, dușmanii Israelului – toți dedicați distrugerii statului însuși – s-au întâlnit în Liban.

Liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, s-a întâlnit miercuri cu un adjunct al șefului Hamas, Saleh Al-Arouri, și cu secretarul general al Jihadului Islamic palestinian, Ziad Al-Nakhla.

„S-a făcut o evaluare a … ceea ce trebuie să facă partidele axei de rezistență în această etapă sensibilă pentru a obține o victorie reală a rezistenței în Gaza și în Palestina și pentru a opri agresiunea perfidă și brutală împotriva poporului nostru”, a declarat Hezbollah într-un comunicat ulterior.

Putem fi siguri că au fost prezenți și asistenți din Brigada Quds a Corpului Gardienilor Revoluției iraniene, principala armă militară și de informații internațională a Teheranului. Brigada Quds antrenează, finanțează și ghidează toate cele trei grupuri de mulți ani.

Ei vor căuta să exploateze următoarele mișcări ale Israelului în Gaza ca propria lor „fază a doua” a atacurilor din 7 octombrie.

Hezbollah a atras deja forțele israeliene de la concentrarea exclusivă asupra Gazei prin lupte de-a lungul graniței sudice a Libanului. Statele Unite au acuzat Iranul că a trimis proxy irakieni pentru a lovi bazele logistice americane din Bagdad. Cazanul conflictului a continuat să fiarbă cu tentativele Houthis din Yemen, susținute de Iran, de a lansa rachete spre Israel, care au fost doborâte de SUA.

Americanilor și multor cetățeni europeni li se spune să părăsească multe țări din Orientul Mijlociu apropiate de Israel; chiar și australienii au și ei trei avioane în așteptare pentru a se ocupa de evacuări.

John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA, a declarat luni că administrația „urmărește foarte, foarte atent” semnele că grupările de miliție susținute de Iran plănuiesc să intensifice atacurile împotriva forțelor militare americane staționate în Orientul Mijlociu.

Consumați de furie

Este posibil ca Iranul să încerce să distragă atenția Washingtonului de la teatrul israelian – dar este posibil să încerce, de asemenea, să îndemne SUA la un nou conflict.

Acesta este un conflict pe care SUA încearcă să îl evite. Biden, conform surselor CNN, recomandă prudență în discuțiile cu premierul israelian. El a întărit aceste discuții private și în spațiul public.

„Nu poți să te uiți la ceea ce s-a întâmplat aici cu mame sau tați sau bunici, fii, fiice, copii, chiar și bebeluși și să nu strigi după dreptate – trebuie să se facă dreptate – dar vă avertizez acest lucru, în timp ce simțiți această furie, nu vă lăsați consumați de ea”, a spus el. „După 11 septembrie 2001, am fost furioși în Statele Unite. În timp ce am văzut dreptate și am obținut dreptate, am făcut și greșeli.”

Aceste greșeli au dus la invazia Irakului condusă de SUA, la o credință larg răspândită că Islamul era atacat de Occident, la haos în Orientul Mijlociu, la așa-numitul Stat Islamic sau Califat – și la atacuri teroriste la nivel mondial.

„Atunci când președintele Biden avertizează guvernul israelian să nu repete greșelile pe care le-a făcut în Afganistan, el vorbește dintr-o experiență trăită semnificativă. După cum știm cu toții acum, SUA au reacționat exagerat după 11 septembrie 2001 și au pierdut atât de mult din bunăvoința generată inițial în perioada imediat următoare, fie că a fost vorba de „războiul ales în Irak” și de consecințele acestuia, fie de extinderea războiului din Afganistan”, a declarat Karin von Hippel, director al Royal United Services Institute și fost consilier al armatei americane pentru combaterea terorismului.

Aceasta este înțelepciunea convențională.

Martin Sherman, șeful Institutului israelian pentru studii strategice și un susținător de lungă durată al unei linii mai dure împotriva rivalilor sau dușmanilor regionali ai țării sale, nu este de acord.

El crede că Israelul ar trebui să intre în Gaza, și în forță.

„Nu cred că arabii se vor împăca vreodată cu adevărat cu Israelul… minimul la care Israelul poate tinde este să fie foarte temut, iar cel mai bun lucru la care poate spera este să fie acceptat cu reticență”, a spus el.

Soldații IDF pregătiți în punctele lor de adunare pentru ceea ce ar putea fi o bătălie majoră în Gaza s-ar putea să se întrebe, de asemenea, dacă, peste ani, fiii lor ar putea fi din nou acolo, lovind pentru a fi „foarte temuți”.