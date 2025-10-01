Ample manifestări pro-Gaza în Italia: gara din Napoli e ocupată de studenți, toate trenurile sunt blocate / Gara Termini din Roma e închisă preventiv de către autorități / Solidaritate pentru flota cu ajutoare blocată de israelieni

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mai multe proteste spontane au început miercuri seară în toată Italia imediat după ce Israelul a interceptat și a dat jos membrii echipajului unei nave din flota de ambarcațiuni plecată din peninsulă cu ajutoare pentru populația din Gaza, anunță Corriere della Sera.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acțiunea Marinei israeliene care a blocat Flotila care se apropia de Gaza a provocat reacții imediate în Italia.

Gara din Napoli a fost ocupată de studenți și de cei de la asociația Pro Pal. Aceștia au ocupat în această seară peroanele gării centrale din Napoli. Circulația trenurilor este blocată atât la sosire, cât și la plecare. Știrea a fost confirmată de Trenitalia;

USB (Unione Sindacale di Base) a declanșat în această seară greva generală. USB este un sindicat italian care organizează și protejează lucrătorii din sectorul public, sectorul privat, precum și lucrătorii independenți și cei cu locuri de muncă precare. Se remarcă prin rădăcinile sale populare și promovarea internaționalismului, fiind parte a Federației Mondiale a Sindicatelor (WFTU). Oferă membrilor săi consiliere sindicală, asistență juridică și sprijin în conflictele de muncă.

Greva generală e valabilă pentru sindicaliștii USB din toată Italia în semn de protest față de blocarea flotilei. „Este timpul să blocăm totul”, a anunțat sindicatul.

De asemenea, CGIL, cea mai veche mișcare sindicală din Italia s-a pronunțat pentru greva generală.

„Atacul împotriva navelor care transportă cetățeni italieni reprezintă un fapt de o gravitate extremă. Este grav faptul că guvernul i-a abandonat”, anunță secretarul general Maurizio Landini.

Ministrul Transporturilor Matteo Salvini, a anunțat că ”sindicatele agită piețele”.

„Iresponsabilă flotilă, iresponsabile sindicatele de stânga care agită piețele și fac rău italienilor provoacă asta”, a fost reacția la cald a vicepremierului Matteo Salvini după anunțarea grevei.

La Genova o garnizoană a fost convocată pentru ora 22, miercuri seară, în fața porții Albertazzi din portul Genova. „Să blocăm totul”: cu acest slogan studenții au ocupat școala Italo Calvino din Genova la finalul unei adunări. „Numai prin rolul activ al studenților, lucrătorilor și cetățenilor pot fi depășite neajunsurile claselor conducătoare”, spune sindicatul.

Gara Termini din Roma a fost închisă de către autorități. Activiștii se adună în Piazza dei Cinquecento din Roma, în fața gării „Termini”. Ei vor să înceapă o demonstrație spontană. Forțele de poliție înconjoară stația: intrările în stație au fost închise.

În Milano, activiști s-au adunat în Piazza della Scala. La Bologna, pe ecrane uriașese urmărește în direct abordarea flotilei de către israelieni.

O procesiune este programată să plece de aici în cursul serii.