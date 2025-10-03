VIDEO Sute de mii de italieni au ieșit în stradă pentru a susține flota de ajutoare pentru Gaza / O autostradă de lângă Milano e blocată de protestatari, gara din Bergamo e ocupată, accesul spre centrul Veneției e imposibil / ”Faceți liniște atunci când copiii dorm, nu atunci când sunt omorâți”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Flotila de nave care transportă ajutoare pentru populația din Gaza a fost abordată miercuri seara de nave militare israeliene la mai puțin de 70 de mile de Gaza. Asta a provocat demonstrații spontane în toată Italia.

Steaguri palestiniene, pancarte, brațe întinse pentru a crea un lanț uman. Sute de manifestanți au continuat procesiunea și au ocupat centura de est a orașului Milano, la intersecția cu Segrate. ”Facem un act simbolic, dar ocuparea șoselei de centură marchează o schimbare de ritm. Mergem pe șoseaua de centură pentru că, în fața unui atac al armatei israeliene asupra unei flote care transportă ajutor umanitar, răspunsul trebuie să fie pe măsură”, a declarat Pietro Cusimano de la sindicatul Usb Lombardia pentru presa italiană.

De pe autostrada care înconjoară Milano, protestatarii au aruncat cu pietre și sticle în forțele de poliție desfășurate pe partea opusă. Poliția și carabinierii au răspuns aruncând cu gaze lacrimogene, iar protestatarii s-au retras.

La Florența, autostrada cu patru benzi care leagă litoralul de capitala regională, este complet blocată în Pisa, în ambele sensuri. Mii de manifestanți au invadat carosabilul, paralizând traficul atât în direcția mării, cât și spre Florența.

La Napoli, în baza unor estimări ale organizatorilor, mai mult de zece mii de protestatari blochează portul Napoli, împiedicând intrarea și ieșirea tuturor vehiculelor. Majoritatea celor pro-Palestina sunt adunați în fața clădirii în care se află birourile Gărzii de Coastă și ale Autorității Portuare și, din cauza prezenței lor, a fost blocat tot accesul către zona portuară napoletană, atât de pe autostrăzi, cât și de la porțile orașului.

La Bergamo, de unde sunt aceste imagini, manifestanții au blocat gara centrală, trenurile nu mai pot intra aici, iar o parte din maneifestanți au blocat intrarea spre autostrada care leagă Veneția de Verona, Brescia, Bergamo și apoi Milano, spre Torino.

Aici se pot vedea mesaje precum: ”În Gaza e mai mult sânge decât pământ” și ”Faceți liniște atunci când copiii dorm, nu atunci când sunt omorâți”.

40 de mii de persoane, potrivit organizatorilor, au mărșăluit în această dimineață de la terminalul feribotului din portul Genova până la Piazza de Ferrari pentru a sprijini operațiunea umanitară a flotilei Global Sumud.

La Veneția, conexiunile spre și dinspre centrul istoric al Veneției sunt blocate din cauza grevei sindicatelor CGIL și Cobas și a demonstrațiilor în favoarea Gaza și a Flotilei.

Procesiunea din orașul istoric, care a pornit din Campo Santa Margherita, se îndreaptă spre piazzale Roma, terminalul auto și de autobuze, care este acum complet pustiu.

Unii manifestanți s-au urcat pe acoperișul garajului municipal și au desfășurat un banner „Free Gaza”. De la ora 10.00, în stațiile Santa Lucia și Mestre s-au înregistrat anulări ale aproape tuturor trenurilor care sosesc și pleacă.