Americanul Ilia Malinin scrie istorie în finala Grand Prix-ului de la Beijing și devine primul patinator care reușește toate cele şase tipuri de sărituri cvadruple în competiţie

Americanul Ilia Malinin a scris o nouă pagină de istorie în finala Grand Prix-ului de la Beijing, devenind primul patinator care a reuşit toate cele şase tipuri de sărituri cvadruple în competiţie. El a completat sâmbătă setul cu un cvadruplu loop, informează Reuters, citată de News.ro.

Malinin a câştigat pentru prima dată finala de Grand Prix cu un punctaj de 314,66. Japonezul Shoma Uno s-a clasat al doilea, cu 297,34.

Americanul în vârstă de 19 ani, care joi a devenit primul care a reuşit un cvadruplu Axel într-un program scurt, nu mai reuşise până sâmbătă un cvadruplu loop în concurs.

Anterior, niciun patinator nu a mai reuşit toate cele şase sărituri cvadruple în competiţie – loop pe vârf, Salchow, flip, Lutz, Axel şi loop.

„A fost prima dată când am încercat (în competiţie)”, a declarat Malinin. „În urmă cu câteva săptămâni, loop-ul meu cvadruplu nu era deloc bun. Mă bucur foarte mult că am reuşit aici sub presiune.”