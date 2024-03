Ambasada Regatului Unit în Ucraina, obligată să dezmintă informaţii false despre moartea regelui Charles al III-lea

Zvonuri despre moartea regelui Charles al III-lea au înfuriat Ambasada Regatului Unit în Ucraina, după ce informaţii false au circulat în masă pe reţele de socializare şi în unele publicaţii ruseşti, şi au determinat-o să reacţioneze în mod oficial, transmite News.ro.

”Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a murit la vârsta de 75 de ani, potrivit presei”, scria site-ul rus de propagandăSputnik.

”Dorim să vă informăm că informaţia cu privire la moartea regelui Charles al III-lea este falsă”, a anunţat pe X ambasada britanică, într-un mesaj scris cu alb pe un fundal roşu.

We would like to inform you that the news about the death of King Charles III is fake. pic.twitter.com/Ilg2GZn0mo

— UK in Ukraine (@UKinUkraine) March 18, 2024

Potrivit tabloiduluiDaily Mail, agenţia de stat rusă de presă RIA Novosti şi-a corectat o ştire iniţială precizând că aceasta avea la bază ”zvonuri”.

”Serviciul de presă al PalatuluiBuckingham a dezminţit zvonuriRIA Novosti despre moartea regelui Charles al III-lea”, se arată într-un mesaj al publicaţiei de propagandă.

Aceste informaţii false, răspândite în masă, intervin într-u dublu context.

Ministrul brtianic de ExterneDavid Cameron a declarat duminică, după realegerea lui Vladimir Putin, că aceste alegeri prezidenţiale ruse nu au fost nici ”libere” şi nici ”corecte”.

Pe de altă parte, există zvonuri în centrul cărora se află familia regală, cu privire la prinţesa de Walles,Kate Middleton.

O seriede gafe de comunicare cu privire la starea sănătţii acesteia au determinat presa britanică să scrie tot felul de scenarii.