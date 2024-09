Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru: România este foarte aproape de îndeplinirea tuturor criteriilor tehnice pentru eliminarea vizelor

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, s-a întâlnit cu secretarul american pentru securitate internă, Alejandro Mayorkas (corespondentul ministrului de interne în Cabinetul SUA), pentru a discuta despre demersurile comune pe care cele două state le vor întreprinde în perioada următoare, în vederea accesului României în programul Visa Waiver, potrivit unui comunicat. Muraru a declarat că România este foarte aproape de îndeplinirea tuturor criteriilor tehnice pentru eliminarea vizelor în SUA.

Aceasta a fost ultima întâlnire pe care cei doi oficiali au avut-o înainte de încheierea anului fiscal american, bornă importantă întrucât România și-a propus să atingă în anul fiscal curent (1 octombrie 2023 – 30 septembrie 2024) o rată de respingere a vizelor de mai puțin de 3%, condiție obligatorie pentru ca o țară să fie considerată eligibilă.

Ambasadorul Muraru i-a mulțumit secretarului Mayorkas pentru cooperarea excelentă dintre Departamentul pentru Securitate Internă al SUA și autoritățile române.

Ambasadorul Andrei Muraru a enumerat eforturile făcute de România privind aderarea la programul de scutire de vize și și-a exprimat speranța că partea americană va încheia evaluarea pentru admiterea României în program până la finalul mandatului actualei administrații de la Casa Albă.

”România este foarte aproape de îndeplinirea tuturor criteriilor tehnice pentru eliminarea vizelor. Suntem la câteva săptămâni distanță de a bifa și ultima cerință tehnică – rata de respingere – înainte de a considera acest proiect finalizat. Urmează apoi un proces tehnic care debutează în octombrie și care se întinde pe mai multe luni, perioadă în care vor avea loc evaluări din partea autorităților americane și o vizită la nivel de experți pentru confirmarea rezultatelor pozitive pentru care s-a muncit foarte mult în ultimii aproape trei ani. Ne dorim pe cât posibil ca procedurile birocratice să fie încheiate de către partea americană până la finalul mandatului actualei administrații Biden, urmând ca intrarea efectivă în program să aibă loc anul viitor”, a declarat Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

Potrivit legislației americane, secretarul pentru securitate internă, în urma consultării cu secreatrul de stat, desemnează o țară să se alăture programului de scutire de vize dacă aceasta îndeplinește anumite cerințe tehnice. O condiție obligatorie pentru ca o țară să fie considerată eligibilă este ca rata de respingere a vizelor de vizitator (tip B) să fie mai mică de 3% în anul precedent intrării în program. România și-a propus să atingă în anul fiscal american curent (1 octombrie 2023-30 septembrie 2024) o rată de respingere a vizelor de mai puțin de 3%.

Sursa foto: US Department of Homeland Security – DHS / Delegația americană: Alejandro Mayorkas, DHS Secretary; Robert Silvers, Under Secretary, Office of Strategy, Policy, and Plans; Robert Paschall, Deputy Under Secretary (Acting) Office of Strategy, Policy, and Plans / Delegația română: Andrei Muraru, Ambasador; Cristian Gaginsky, Prim-colaborator; Teodora Drăgulescu, Secretar II.