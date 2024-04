Alin Nica i-a retras toate atribuţiile vicepreşedintelul CJ Timiş, Cristian Moş, după ce acesta a anunţat că va candida independent la Primăria Timişoara

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, i-a retras, miercuri, toate atribuţiile vicepreşedintelul Cristian Moş, după ce acesta şi-a anunţat intenţia de a candida independent la alegerile locale din 9 iunie, pentru funcţia de primar al municipiului Timişoara. Forţa Dreptei, partidul din care acum face parte Alin Nica, după ce a plecat de la PNL, partidul care l-a susţinut în funcţia de preşedinte al CJ Timiş, i-a solicitat demisia lui Moş, transmite News.ro.

”Filiala Timiş a Partidului Forţa Dreptei îi cere lui Cristian Moş să demisioneze din funcţie după ce vicepreşedintele Consilului Judeţean Timiş a anunţat că va candida ca independent la Primăria Timişoara”, se arată într-un comunicat transmis de Forţa Dreptei Timiş.

În acelaşi comunicat, în calitate de preşedinte al CJ Timiş, Alin Nica anunţă că i-a retras atribuţiile lui Cristian Moş.

”Am văzut şi eu declaraţiile domnului Cristian Moş şi regret sincer că a intrat pe acest drum făcând jocurile PSD. Am avut mai multe discuţii cu domnul Moş dar nu mi-a spus că vrea să schimbe ceva în parcursul său politic şi administrativ. E adevărat că am auzit de la alţii că vrea să se retragă din politică şi să urmeze o carieră în mediul privat. Acum a apărut brusc această decizie cel puţin ciudată în totală contradicţie cu toate planurile despre care mi-a vorbit. Am discutat şi cu primarul Timisoarei, Dominic Fritz şi am înţeles că domnul Moş nu se mai bucură de sprijinul politic al USR şi de aceea am decis să îi retrag toate atribuţiile pe care le are în funcţia de vicepreşedinte CJT. Nu este o decizie ostilă faţă de domnul Moş ci doar o hotărâre corectă şi firească în absenţa unei demisii din partea sa”, spune preşedintele CJT, Alin Nica, potrivit sursei citate.

Alin Nica a plecat şi el dintr-un partid, respectiv din PNL sub sigla căruia a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş în 2020, iar recent a părărsit acest partid, nemulţumit de alianţa PSD-PNL, şi s-a alăturat Forţa Dreptei anunţând că va candida pentru un nou mandat. El şi-a menţinut funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş.

Cristian Moş, cel care a fondat USR Timiş, a anunţat luni că acest partid nu îl mai reprezintă, iar joi el a făcut un alt anunţ şi anume că a decis să candideze pentru funcţia de primar al municipiului Timişoara, ca independent.