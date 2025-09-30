Alexandru Rogobete: România se aliniază Europei cu una dintre cele mai complexe strategii pentru combaterea bolilor cardio şi cerebrovasculare / Ce-şi propune Strategia Naţională pentru Combaterea Bolilor Cardio şi Cerebrovasculare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, marţi seară, că, prin lansarea Strategiei Naţionale pentru Combaterea Bolilor Cardio şi Cerebrovasculare, ”România se aliniază Europei”, întrucât îşi propune creşterea capacităţii de diagnostic precoce, creşterea numărului de unităţi ATI şi a finanţării pentru proceduri complexe, dar şi înfiinţarea de centre comunitare pentru îngrijirea pacienţilor cronici, transmite News.ro.

”Am participat la lansarea Oficială a Strategiei Naţionale pentru Combaterea Bolilor Cardio şi Cerebrovasculare – un document strategic esenţial, care marchează un moment istoric pentru reforma sistemului sanitar din România. Bolile cardiovasculare şi cerebrovasculare reprezintă prima cauză de deces şi dizabilitate în ţara noastră. Din păcate, fiecare dintre noi cunoaştem pe cineva atins de aceste afecţiuni. Prin acest demers, România se alătură altor 5 ţări europene care au deja implementate strategii similare, construind una dintre cele mai complexe şi moderne abordări din Uniunea Europeană, axată pe prevenţie şi diagnostic precoce”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Acesta a explicat se îşi propune Romînia concret prin această strategie:

• Creşterea cu 10% a capacităţii de diagnostic precoce;

• Înfiinţarea a 20 de centre comunitare pentru îngrijirea pacienţilor cronici;

• Creşterea cu 20% a numărului de unităţi ATI şi a finanţării pentru proceduri complexe;

• Dezvoltarea reţelei de centre de reabilitare cardiovasculară şi neurologică (+15%);

• Constituirea Registrului Naţional al Pacienţilor cu Risc Vascular Înalt;

• Implementarea de aplicaţii mobile şi platforme online dedicate pacienţilor;

• Atragerea de personal specializat: cardiologi, fizioterapeuţi, psihologi şi asistente cu expertiză.

Potrivit lui Rogobete, documentul este construit pe cinci direcţii strategice:

Crearea unui sistem integrat de date; Creşterea accesului la diagnostic şi tratament; Dezvoltarea reabilitării medicale; Consolidarea resursei umane; Stimularea cercetării şi inovării.

Potrivit lui Robobete, această strategie este parte integrantă a Strategiei Naţionale de Sănătate şi reprezintă un efort comun al profesioniştilor din domeniu, coordonat de Comisiile de specialitate de Cardiologie şi Neurologie ale Ministerului Sănătăţii.

“Mulţumesc tuturor şi transmit cele mai sincere aprecieri celor care au contribuit la elaborarea acestui document esenţial pentru sănătatea românilor: Prof. Dr. Dragoş Vinereanu, Prof. Dr. Dafin Mureşanu, CS II Dr. Ştefan Strilciuc, precum şi tuturor grupurilor de lucru ale Societăţii Române de Cardiologie şi Societăţii de Neurologie din România. Această strategie pune pacientul în centrul atenţiei, acolo unde trebuie să fie, şi confirmă că încrederea ne face bine. România dovedeşte că se poate construi o ţară a faptelor concrete pentru oameni. Astăzi, România demonstrează că se poate: printr-o strategie complexă, europeană şi centrată pe pacient, punem bazele unui viitor sănătos.â”, a mai transmis ministrul Sănătăşii.