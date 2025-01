Alexandre Müller a trecut de Kei Nishikori în finala de la Hong Kong și a câștigat primul său titlu din carieră

Alexandre Müller (locul 67 ATP) a reușit din nou remontada, care a devenit o marcă înregistrată pentru a reintra în joc și a câștigat turneul ATP 250 de la Honk Kong. El și-a adjudecat duminică primul titlu din carieră în fața fostului număr patru mondial, Kei Nishikori (în prezent locul 106 ATP), scor 2-6, 6-1, 6-3.

The moment Alexandre Muller defeated Nishikori 2-6 6-1 6-3 to secure his maiden tour-level title 🏆 @Alex2Mumu #BOCHKTO pic.twitter.com/CDscW3NVSU

La Hong Kong, Muller a devenit „al doilea jucător de la crearea circuitului ATP (1990) care a câștigat un titlu după ce a pierdut primul set în toate meciurile sale (după Alexander Bublik la Montpellier anul trecut)”, a analizat Game, Set și Maths, citat de Franceinfo.

📊 Le parcours d’Alexandre Muller 🇫🇷 pour remporter son premier titre ATP :

✅ 2/6 6/4 6/3 vs Huesler

✅ 5/7 7/6 7/6 vs Kecmanovic

✅ 3/6 6/3 6/1 vs Fils

✅ 4/6 7/6 6/4 vs Munar

🏆 2/6 6/1 6/3 vs Nishikori

➡️ Le Français devient le deuxième joueur depuis la création de l’ATP… pic.twitter.com/S9F3QYAgJb

