LIVE TEXT Alegeri prezidențiale 2024 / Peste 18 milioane de români din ţară, aşteptaţi duminică la urne / Cu ce acte se poate vota şi cum se desfăşoară votarea

Peste 18 milioane de români din ţară sunt aşteptaţi, duminică, 24 noiembrie 2024, să-şi exprime opţiunea la primul tur al alegerilor prezidenţiale, pe buletinul de vot regăsindu-se 14 candidaţi. Cele aproape 19.000 de secţii de votare de pe teritoriul României s-au deschis la ora 7.00 şi se închid la ora 21.00, cu posibilitatea prelungirii până la ora 23:59 pentru cei aflaţi în sediu sau la coadă în afara localului de vot. În străinătate, sunt aproape un milion de români cu drept de vot la acest scrutin. Prima secţie deschisă în afara graniţelor ţării a fost cea din Auckland, Noua Zeelandă, vineri, la ora 1.00, transmite News.ro.

Ora 7.53 Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat duminică dimineața că a votat cu gândul la stabilitatea acestei ţări, cu gândul la prosperitatea şi siguranţa românilor şi a adăugat că a votat candidatul căruia i se potriveşte cel mai bine haina prezidenţială, ”un om bine pregătit, un om onest, un om demn, un om cinstit, un om cu credinţă în Dumnezeu”.

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat duminică dimineața că a votat cu gândul la stabilitatea acestei ţări, cu gândul la prosperitatea şi siguranţa românilor şi a adăugat că a votat candidatul căruia i se potriveşte cel mai bine haina prezidenţială, ”un om bine pregătit, un om onest, un om demn, un om cinstit, un om cu credinţă în Dumnezeu”. Ora 7.34 Preşedintele AEP, Toni Greblă, a declarat dumincă dmneaţă că de la deschiderea urnelor nu a fost înregistrat niciun fel de incident în procesul electoral şi nu a fost depusă nicio contestaţie.

”Nu s-a înregistrat niciun fel de incident. Nu avem înregistrat nicio contestaţie până la acest moment”, a afirmat Toni Greblă.

Preşedintele AEP, Toni Greblă, a declarat dumincă dmneaţă că de la deschiderea urnelor nu a fost înregistrat niciun fel de incident în procesul electoral şi nu a fost depusă nicio contestaţie. ”Nu s-a înregistrat niciun fel de incident. Nu avem înregistrat nicio contestaţie până la acest moment”, a afirmat Toni Greblă. Ora 7.29 Peste 20.500 de deţinuţi şi-au exprimat intenţia de a vota duminică, la primul tur al alegerilor prezidenţiale, a anunţat Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Conform datelor transmise de locurile de deţinere subordonate ANP, acestea custodiază 24.696 de persoane private de libertate. Dintre ele, 22.647 au fost identificate cu drept de vot la alegerile prezidenţiale, iar 2.049 fără acest drept, transmite Agerpres.

Peste 20.500 de deţinuţi şi-au exprimat intenţia de a vota duminică, la primul tur al alegerilor prezidenţiale, a anunţat Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Conform datelor transmise de locurile de deţinere subordonate ANP, acestea custodiază 24.696 de persoane private de libertate. Dintre ele, 22.647 au fost identificate cu drept de vot la alegerile prezidenţiale, iar 2.049 fără acest drept, transmite Agerpres. Ora 7.27 Aproape 40.000 de români au votat în primele 10 minute de la deschiderea secţiilor de votare din ţară

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 56km SE de Sfantu-Gheorghe, 56km E de Brasov, 58km NV de Buzau, 66km N de Ploiesti, 71km V de Focsani, 93km NE de Targoviste

Aproape 40.000 de români au votat în primele 10 minute de la deschiderea secţiilor de votare din ţară Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 56km SE de Sfantu-Gheorghe, 56km E de Brasov, 58km NV de Buzau, 66km N de Ploiesti, 71km V de Focsani, 93km NE de Targoviste Ora 7.21 Mai multe spitale din Capitală au anunţat că pentru votul de duminică la alegerile prezidenţiale au fost înregistrate cereri pentru urna mobilă, transmite Agerpres. Printre spitalele în care se va folosi urna specială se numără Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Institutul Clinic Fundeni, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, Spitalul „Bagdasar Arseni”, Spitalul Universitar Militar Central, Institutul Clinic Fundeni.

Context

Autoritatea Electorală Permanentă a informat că numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente pentru alegerea Preşedintelui României, din data de 24 noiembrie 2024, este 18.008.480 de cetăţeni, iar cel al românilor cu domiciliul în străinătate care figurează cu drept de vot la acest scrutin este de 989.230 de persoane. Potrivit AEP, 19.365 cetăţeni au interdicţie de a vota la scrutinul de duminică, 24 noiembrie.

De asemenea, 6.721 de cetăţeni români din străinătate au optat pentru votul prin corespondenţă prin înregistrarea pe site-ul votstrainatate.ro şi înscrişi în listele electorale permanente din străinătate pentru votul prin corespondenţă, iar 6.589 de cetăţeni români din străinătate au optat pentru votul la secţia de votare prin înregistrarea pe site-ul votstrainatate.ro şi sunt înscrişi în listele electorale permanente din străinătate.

Campania electorală pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale s-a încheiat sâmbătă dimineaţă, la ora 7.00.

Când se deschid şi se închid secţiile de votare

Conform AEP, secţiile de votare din ţară pentru alegerea Preşedintelui României se vor deschide duminică, 24 noiembrie 2024, începând cu ora 7:00. AEP le reaminteşte candidaţilor că trebuie să respecte prevederile legale în vigoare şi să nu continue propaganda electorală, îndemnându-i, totodată, să contribuie la desfăşurarea în cele mai bune condiţii a zilei votului, astfel încât „întregul proces electoral să răspundă aşteptărilor democratice ale cetăţenilor”.

Datele Autorităţii Electorale Permanente indică, pe teritoriul României, un număr de 18.968 de secţii de votare, iar în străinătate 950 de secţii de votare. În ţară, votarea la cele 18.968 de secţii se desfăşoară duminică, 24 noiembrie, în intervalul 07:00 – 21:00, cu posibilitatea prelungirii până la ora 23:59 pentru cetăţenii care, la ora 21:00, se află în sediul secţiei de votare, precum şi pentru cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot.

Votarea în străinătate a început vineri, 22 noiembrie 2024, şi s-a desfăşurat în intervalul orar 12:00 – 21:00, în timp ce sâmbătă, 23 noiembrie 2024, votarea a început la ora 7:00 şi s-a încheiat la ora 21:00. Duminică, 24 noiembrie 2024, secţiile de votare din străinătate sunt deschise în acelaşi interval orar, 7.00 – 21.00. Pentru fiecare dintre cele trei zile de votare din străinătate există posibilitatea prelungirii programului secţiei până la ora 23:59 pentru cetăţenii care, la ora 21:00, se află în sediul secţiei de votare, precum şi pentru cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în clădirea unde se votează.

Datele privind prezenţa la vot pot fi vizualizate în timp real, prin afişarea pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente – https://prezenta.roaep.ro, pentru fiecare secţie de votare, a numărului de alegători care s-au prezentat la vot pe categorii de vârstă, mediu şi gen. Rezultatele înscrise în procesele-verbale întocmite de către birourile electorale ale secţiilor de votare vor putea fi consultate pe aceeaşi pagină, imediat după încheierea şi transmiterea digitală a acestora.

Cine are dreptul să voteze şi unde poate vota

Potrivit AEP, au dreptul să voteze cetăţenii români care au 18 ani împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv. Nu au dreptul de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă.

În cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, alegătorul poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii. În cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia.

În cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secţie de votare organizată în străinătate.

În cazul în care îndeplineşte funcţia de membru al biroului electoral al secţiei de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare ori asigură menţinerea ordinii, votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea.

În cazul în care are mobilitate redusă, poate vota la orice secţie de votare care îi asigură accesul la vot.

Cum poate afla un alegător la ce secţie de votare este arondat

Alegătorul poate afla secţia de votare la care este arondat şi adresa acesteia accesând Registrul electoral la adresa www.registrulelectoral.ro. După introducerea datelor personale, alegătorul află secţia de votare la care este arondat şi adresa acesteia

Cu ce acte de identitate se poate vota

Alegătorii votează cu un act de identitate valabil în ziua votării, emis de statul român, respectiv: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).

Potrivit AEP, este important de ştiut că paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de către cetăţenii români care votează în străinătate sau de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

Cum se desfăşoară votarea

Alegătorii îşi prezintă actele de identitate operatorilor de calculator, care preiau şi introduc datele personale ale alegătorilor în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV). Acest Sistem informatic semnalează dacă persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, dacă persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot, – alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la secţia de votare respectivă, dacă alegătorul este arondat la altă secţie de votare, dacă este omis din lista electorală permanentă, dacă figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin, dacă figurează că a votat prin corespondenţă.

Potrivit legii, alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care optează. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate vota singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.

După ce a votat, alegătorul are obligaţia de a introduce buletinul de vot în urnă şi să restituie ştampila încredinţată pentru votare preşedintelui sau membrilor biroului electoral desemnaţi de acesta.

Câţi candidaţi s-au înscris în cursa prezidenţială

La alegerile prezidenţiale din acest an pe buletinele de vot sunt înscrişi 14 candidaţi, din care zece susţinuţi de partide şi patru candidaţi independenţi. Ordinea candidaţilor pe buletinele de vot pentru alegerile pentru Preşedintele României în 2024 este următoarea:

1.Elena-Valerica Lasconi – Uniunea Salvaţi România

2.George-Nicolae Simion – Alianţa pentru Unirea Românilor

3.Ion-Marcel Ciolacu – Partidul Social Democrat

4.Nicolae-Ionel Ciucă – Partidul Naţional Liberal

5.Hunor Kelemen – Uniunea Democrată Maghiară din România

6.Mircea-Dan Geoană – candidat independent

7.Ana Birchall – candidat independent

8.Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru – Alternativa pentru Demnitate Naţională

9.Sebastian-Constantin Popescu – Partidul Noua Românie

10.Ludovic Orban – Forţa Dreptei (Ludovic Orban a anunţat că se retrage şi că o susţine pe Elena Lasconi, însă apare pe buletinul de vot)

11.Călin Georgescu – candidat independent

12.Cristian Diaconescu – candidat independent

13.Cristian-Vasile Terheş – Partidul Naţional Conservator Român

14.Silviu Predoiu – Partidul Liga Acţiunii Naţionale