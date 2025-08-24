Aglomeraţie pe DN 5 Giurgiu-Ruse, pe sensul de ieşire din ţară / Ce rute alternative pot folosi șoferii
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfăşoară în condiţii de aglomeraţie pe sensul de ieşire din ţară, pe DN 5 Giurgiu – Ruse, în judeţul Giurgiu, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Cauza este reprezentată de lucrările de reparaţii efectuate pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, pe o singură bandă.
De asemenea, pentru evitarea blocajelor şi reducerea timpului de aşteptare, polițiștii recomandă planificarea atentă a călătoriilor şi utilizarea rutelor alternative, după cum urmează:
– Judeţul Dolj: Punctul de trecere Calafat;
– Judeţul Teleorman: Punctele de trecere Zimnicea şi Turnu Măgurele;
– Judeţul Călăraşi: Punctul de trecere Călăraşi;
– Judeţul Constanţa: Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa şi Dobromir.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Trafic oprit pe DN 15 Târgu Mureş – Reghin, în zona localităţii Dumbrăvioara, din cauza vizibilităţii reduse, în urma unui incendiu de vegetaţie
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.