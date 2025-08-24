Aglomeraţie pe DN 5 Giurgiu-Ruse, pe sensul de ieşire din ţară / Ce rute alternative pot folosi șoferii

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfăşoară în condiţii de aglomeraţie pe sensul de ieşire din ţară, pe DN 5 Giurgiu – Ruse, în judeţul Giurgiu, transmite Agerpres.

Cauza este reprezentată de lucrările de reparaţii efectuate pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, pe o singură bandă.

De asemenea, pentru evitarea blocajelor şi reducerea timpului de aşteptare, polițiștii recomandă planificarea atentă a călătoriilor şi utilizarea rutelor alternative, după cum urmează:

– Judeţul Dolj: Punctul de trecere Calafat;

– Judeţul Teleorman: Punctele de trecere Zimnicea şi Turnu Măgurele;

– Judeţul Călăraşi: Punctul de trecere Călăraşi;

– Judeţul Constanţa: Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa şi Dobromir.