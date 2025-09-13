G4Media.ro
Adrian Câciu: În Coaliţie nu există nicio decizie cu privire la plafonarea…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Adrian Câciu: În Coaliţie nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente

Articole13 Sep 0 comentarii

În Coaliţie nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente, a precizat deputatul PSD Adrian Câciu, care consideră că purtătorul de cuvânt al Guvernului „ar trebuie să-şi ceară scuze”, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Dna Dogioiu ar trebui să îşi ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fişei postului! Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai Coaliţiei de Guvernare dar şi de miniştri din Guvern (a se vedea declaraţia lui Miruţă), doamna Dogioiu a vorbit despre Coaliţia de Guvernare, for în care nu are nici un rol. Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct! Nu poate vorbi decât în numele Guvernului! Nu poate vorbi nici măcar în numele lui Ilie Bolojan în calitatea sa de membru/lider al coaliţiei. Doamna Dogioiu poate vorbi de Bolojan decât în calitatea acestuia de premier. Orice spune doamna Dogioiu despre Coalitia de Guvernare nu are valoare pentru că nu este purtător de cuvânt al Coaliţiei. În Coaliţie NU EXISTÄ NICI O DECIZIE luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!”, a scris Câciu pe Facebook.

Potrivit fostului ministru de finanţe, „în esenţă, având în vedere însă că Ilie Bolojan a reuşit să crească inflaţia cu 73,7% în doar două luni, de la 5,7% la 9,9% (plus 4,2 puncte procentuale) se impune ca măsura să continue cel puţin până când inflaţia ajunge sub 5%”.

„Oricine vă spune că nu a funcţionat măsura, minte de rupe. Sau, mai ştii, un pic influenţat (a se înţelege inclusiv interesat material) de marii jucători care vor să jupoaie săracii! Nu vă ajunge? Nu v-a ieşit IMCA şi acum tot pe jupuire?”, a adăugat social-democratul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

