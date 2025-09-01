Administraţia Bazinală de Apă Jiu a oprit activitatea ilegală a opt operatori economici din carierele din zona Pleşa-Bumbeşti Jiu-Curtişoara/ Procedeele utilizate generau cantităţi mari de praf

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au anunţat, luni, că a fost oprită activitatea ilegală a opt operatori economici din carierele din zona Pleşa-Bumbeşti Jiu-Curtişoara, iar aceştia au fost obligaţi să îşi scoată în afara perimetrelor de exploatare toate instalaţiile de sortare şi concasare. Procedeele utilizate generau cantităţi mari de praf, fapt ce a dus la încărcarea cu pulberi fine a cursului de apă Porcu, aflat în apropiere, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Ca urmare a numeroaselor sesizări formulate de cetăţeni şi a ordinului emis de Prefectul judeţului Gorj, inspectorii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au desfăşurat controale ample în perimetrul carierelor din zona Pleşa, vizând respectarea prevederilor legale în domeniul gospodăririi apelor”, au anunţat, luni, reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu.

În urma verificărilor, echipele de control au constatat că opt societăţi comerciale desfăşurau activităţi neautorizate de concasare şi sortare a materialului provenit din munte, deşi acestea erau autorizate pentru alte tipuri de activităţi.

”Procedeele utilizate au generat cantităţi mari de praf, ceea ce a condus la turbiditatea şi încărcarea cu pulberi fine a cursului de apă Porcu, aflat în imediata apropiere. Prin urmare, A.B.A Jiu a dispus: sistarea imediată a activităţii celor 8 operatori economici; obligarea acestora să îşi scoată în afara perimetrelor de exploatare toate instalaţiile de sortare şi concasare”, au afirmat reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu.

Ei au adăugat că verificările la staţiile de sortare-spălare a agregatelor minerale, aparţinând, în mare parte, aceloraşi societăţi, au dus la sistarea activităţii în localitatea Curtişoara.

“Inspectorii A.B.A Jiu vor verifica dacă măsurile dispuse vor fi respectate, urmând totodată a face controale împreună cu specialişti g.a cu Laboratorul de Calitate a Apei mobil. De asemenea, aceştia vor continua monitorizarea atentă a acestor zone, aplicând cu fermitate prevederile legale acolo unde se constată abateri. Administraţia Bazinală de Apă Jiu reafirmă faptul că respectarea legii este obligatorie pentru toţi operatorii economici şi că orice activitate desfăşurată în afara cadrului legal va fi sancţionată corespunzător”, a declarat directorul ABA Jiu, Daniel Naicu.

În urmă cu doi ani, pentru fapte similare, inspectorii ABA Jiu au dat amenzi de 535.000 de lei.