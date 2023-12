Achiziții în familie la DNA / Direcția Anticorupție a încheiat în ultimii patru ani contracte de peste două milioane de lei cu firma Asseco See / Aici lucrează soția șefului biroului IT, una dintre pesoanele care decide cine câștigă licitațiile (RISE Project)

DNA a încheiat în ultimii patru ani contracte de peste două milioane de lei cu firma Asseco See. Una dintre persoanele care au decis cine câștigă licitațiile este șeful biroului de IT, Corneliu Sterea, a cărui soție lucrează chiar la Asseco See din mai 2020. Contractele cu DNA au început să curgă după angajarea ei, dezvăluie Rise Project.

Corneliu Sterea a semnat în repetate rânduri că nu se află într-un conflict de interese, deși e-mailul soției lui apare la contactele firmei IT pe platforma de achiziții publice. Agenția Națională de Integritate ne-a comunicat că această situație „poate fi de natură să genereze un conflict de interese”

Una dintre achiziții a fost finanțată din fonduri norvegiene menite să combată corupția. Curtea de Conturi susține că achiziția este nelegală, inutilă și a fost făcută netransparent.

În toamna lui 2020, Direcția Națională Anticorupție (DNA) cheltuie aproape 650 de mii de lei pentru dezvoltarea unei platforme web de management al documentelor. Aproape toți banii vin din fonduri norvegiene menite să ajute la combaterea corupției. Chiar așa se și numește proiectul: „Combaterea Criminalității și Corupției”.

Dar firma la care au ajuns banii și legătura ei cu un om din interiorul DNA arată o altfel de realitate din culisele instituției.

Platforma pe care DNA a cumpărat-o ajută departamentul IT și procurorii să gestioneze mai eficient datele și documentele interne. Șeful acestui departament este Corneliu Sterea, unul dintre cei cinci oameni care au decis cu ce firmă semnează contractul.

În urma evaluării, compania Asseco See SRL, singura care a participat la licitație, a ieșit câștigătoare. Soft-urile, licențele și serviciile pe care le-a oferit firma păreau să fie întocmai ceea ce căuta DNA.

În hârtii, însă, a fost omis un detaliu important: soția șefului biroului de IT al direcției era angajată chiar la Asseco See SRL.

Simona Elvira Sterea lucrează la Asseco See din mai 2020. Este analist servicii client, în cadrul departamentului Dedicated Solutions.

E-mailul Simonei Sterea este primul care apare la datele de contact ale companiei în achizițiile publice pe platforma SEAP încheiate cu DNA, instituția unde lucrează soțul ei. Reprezentanții firmei Asseco susțin că „enumerarea adreselor de e-mail din SEAP s-a făcut într-o ordine pur aleatorie”.

Salariul ei a crescut de peste trei ori atunci când s-a angajat la Asseco See, o arată declarațiile de avere ale șefului biroului de IT al DNA. Fostul ei loc de muncă îi aducea un venit anual de 23 de mii de lei, pe când acum câștigă peste 80 de mii de lei.

„Nu e cazul”, apare în dreptul numelui lui Corneliu Sterea în documentul referitor la conflicte de interese. În declarația pe proprie răspundere pe care el a semnat-o scrie că a înțeles că „un conflict de interese există în cazul în care exercitarea imparțială și obiectivă a atribuțiilor mele de serviciu în legătură cu prezenta achiziție este compromisă din motive care implică familia mea”.

(…)

În august 2020, procurorul șef Bologa a cerut Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) să verifice procedura de atribuire a contractelor privind furnizarea de echipamente software și hardware. Aici se încadra atât lotul câștigat de Asseco See, cât și celălalt lot, pentru echipamente de securitate.

Crin Nicu Bologa a devenit procurorul șef al DNA în 2020. A plecat de la conducerea Direcției Anticorupție în februarie 2023, după un mandat de trei ani. S-a pensionat după aproape o lună, la vârsta de 51 de ani.

Verificarea, însă, nu a mai avut loc.

Conform răspunsului ANAP, procedura de atribuire a contractului nu a intrat în procesul de verificare.

Instituția a transmis că este irelevant faptul că procurorul șef a solicitat verificarea, întrucât din februarie 2020 s-a schimbat legea și a fost eliminată posibilitatea de a exercita controlul în mod voluntar, în baza unei cereri.

În schimb, o altă procedură de atribuire din cadrul aceluiași proiect finanțat din fonduri norvegiene, „Combaterea Criminalității și Corupției”, a ajuns să fie verificată de ANAP. Crin Bologa făcuse cerere și pentru această achiziție.

Există, în schimb, o instituție care s-a uitat îndeaproape la achizițiile făcute de DNA din banii norvegieni: Curtea de Conturi. Iar neregulile pe care le-a găsit demonstrează clar, așa cum și scrie negru pe alb, că firma Asseco See a primit acest contract nelegal.

Una dintre multiplele probleme sesizate de inspectorii de audit arată că oferta depusă de Asseco See nici nu ar fi trebuit să fie luată în calcul deoarece nu îndeplinea criteriile cerute de DNA. Mai exact, firma nu a pus la dispoziția direcției anticorupție contracte prin care să demonstreze că are experiență similară, ci doar niște scrisori de recomandare. Comisia de evaluare ar fi trebuit să refuze oferta, arată proiectul de raport al Curții de Conturi, însă a făcut exact contrariul.

O parte din neregulile găsite de inspectori pornesc chiar de la Corneliu Sterea, șeful biroului de IT. El este cel care a scris referatul de necesitate, adică documentul în care explică ce este platforma de colaborare web-based, de ce are nevoie instituția de această platformă și care ar fi valoarea maximă a achiziției.

Citește integral pe Rise Project