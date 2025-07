Absență de marcă la Mastersul de snooker de la Shanghai: Mark Allen, forfait din motive personale

Mark Allen va absenta de la ediția din acest an a Mastersului de snooker de la Shanghai. Ocupant în prezent al locului 10 în ierarhia mondială, Allen spune că a fost nevoit să declare forfait din „motive personale.”

În locul lui Mark, pe tabloul principal de la Shanghai va apărea Ali Carter.

În vârstă de 39 de ani, Allen a comentat pe marginea retragerii sale neașteptate.

„Mi-ar fi plăcut să joc la Shanghai, dar nu pot să o fac anul acesta din motive familiale.

Aș dori să-mi cer scuze fanilor, partenerilor noștri din Shanghai și sponsorilor mei Liberwin și Omin, deoarece întotdeauna mi-a plăcut să joc în acest eveniment fantastic.

Voi munci din greu pentru a mă asigura că voi fi prezent și în sezonul următor” – Mark Allen, citat de Metro.co.uk.

Jucătorul din Irlanda de Nord ar fi trebuit să joace în runda inaugurală împotriva unui sportiv beneficiar al unui wild card.

În locul său va juca însă Carter, acesta urmând să debuteze pe 29 iulie.

Victoria în turul întâi de la Shanghai Masters asigură un cec în valoare de 10 mii de lire sterline.

Allen nu a disputat vreun meci oficial din noul sezon competițional, debutul urmând să se amâne până la Wuhan Open, în runda inaugurală.

Supranumit „The Pistol”, Mark Allen s-a aflat pe locul 1 mondial în perioada mai – august 2024.

Reamintim că la Mastersul de la Shanghai joacă primii 16 jucători ai lumii, patru jucători chinezi cu cel mai bun clasament și alți patru sportivi amatori care vor primi wild card-uri.

Ediția din 2025 are loc în perioada 28 iulie – 3 august, la Shanghai Indoor Stadium.

Marele campion va pleca acasă cu un cec în valoare de 210.000 de lire sterline.

Change to the Shanghai Masters draw as Mark Allen is out and Ali Carter is in.https://t.co/sNfiE5WEvY

— Phil Haigh (@philhaigh_) July 15, 2025