ABC News îi va plăti 15 milioane de dolari lui Trump pentru a pune capăt unui proces pentru defăimare

ABC News a fost de acord să-i plătească 15 milioane de dolari preşedintelui ales al SUA, Donald Trump, pentru a soluţiona un proces de defăimare după ce prezentatorul său vedetă, George Stephanopoulos, a declarat în mod fals că fostul preşedinte a fost găsit „responsabil pentru viol”, relatează BBC, potrivit News.ro.

Reţeaua a fost, de asemenea, de acord să plătească 1 milion de dolari pentru onorariile juridice ale lui Trump.

Ca parte a înţelegerii de sâmbătă, ABC va publica şi o declaraţie în care îşi exprimă „regretul” pentru declaraţiile lui Stephanopoulos. „ABC News şi George Stephanopoulos regretă declaraţiile referitoare la preşedintele Donald J. Trump făcute în timpul unui interviu realizat de George Stephanopoulos cu reprezentanta Nancy Mace în cadrul emisiunii ABC This Week din 10 martie 2024”, trebuie să scrie în declaraţie, potrivit unui document al instanţei.

George Stephanopoulos a făcut afirmaţiile defăimătoare în mod repetat în timpul unui interviu din 10 martie anul acesta cu o membră republicană a Congresului. Donald Trump îl acuza pe Stephanopoulos că a făcut declaraţiile cu rea intenţie şi fără a ţine cont de adevăr, iar declaraţiile lui au fost distribuite pe scară largă către terţi şi repetate.

Anul trecut, un juriu dintr-un proces civil a stabilit că Trump este răspunzător pentru „abuz sexual”, care are o definiţie specifică în legislaţia din New York. Este vorba despre cazul scriitoarei E Jean Carroll. Agresiunea s-ar fi petrecut în cabina de probă a unui magazin, în 1996. Potrivit judecătorului Lewis Kaplan, concluzia juriului a fost că reclamanta nu a reuşit să dovedească faptul că Trump a violat-o „în sensul îngust şi tehnic” al unei anumite secţiuni a legii penale din New York.

Interviul lui Stephanopoulos era cu reprezentanta SUA Nancy Mace, o republicană care a vorbit public despre faptul că a fost violată în adolescenţă. În timpul interviului, Stephanopoulos a spus că Trump a fost găsit vinovat pentru viol şi a întrebat-o cum poate să îl susţină pe candidat.