A revenit trendul modelelor super slabe? Marea Britanie înregistrează o creștere a plângerilor legate de aceste tendințe

Interzicerea reclamelor de modă de pe stradă care prezentau modele care arătau „nesănătos de slabe” a determinat experții din industrie să avertizeze cu privire la o revenire la trendul „super-skinny” (super-slab), scrie BBC.

Estetica caracterizată de modele cu fețe goale și oase proeminente a fost văzută în anii 1990 și la începutul anilor 2000, dar în ultimii ani a fost dată la o parte pentru a face loc mișcării body positive care îmbrățișa curbele.

Cu toate acestea, Zara, Next și Marks & Spencer au avut toate reclamele interzise în ultimele luni din cauza modelelor care „păreau nesănătos de slabe”. Organismul de supraveghere a publicității a declarat pentru BBC că a observat o „creștere clară” a plângerilor cu privire la astfel de reclame.

Autoritatea pentru Standarde în Publicitate (ASA) a declarat că în 2025 a primit cinci sau șase astfel de plângeri pe săptămână, dar în cele două săptămâni de după interzicerea reclamei M&S din iulie a avut peste 20.

În 2024 a primit 61 de plângeri cu privire la greutatea modelelor, dar a avut motive să investigheze doar opt.

Cifrele sunt infime, dar este un aspect pe care câinele de pază îl urmărește îndeaproape, împreună cu combaterea reclamelor ilegale pentru medicamentele de slăbit eliberate numai pe bază de rețetă.

Directivele AASA prevăd că agenții de publicitate trebuie să se asigure că nu prezintă o imagine corporală nesănătoasă ca fiind aspirațională.

Modelul și activista Charli Howard a scris o scrisoare deschisă virală după ce a fost concediată de agenția ei de modelling pentru că era „prea mare” în ciuda faptului că avea o mărime între șase și opt în Marea Britanie.

Un deceniu mai târziu, ea spune: „Cred că suntem pe punctul de a vedea revenirea heroin chic.”

Expresia „heroin chic” a fost folosită la începutul anilor 1990, când unele modele erau extrem de slabe, palide și aveau cearcăne care aminteau de consumul de droguri.

Doamna Howard spune că reclamele de pe stradă sunt la fel de îngrijorătoare ca și imaginile distribuite pe rețelele de socializare ca „thinspiration”.

În iunie, TikTok a blocat rezultatele căutării pentru „skinnytok” – un hashtag despre care criticii spun că direcționează oamenii către conținut care „idolatrizează slăbiciunea extremă.”

„Unele femei sunt în mod natural slabe, iar asta este absolut bine. Dar angajarea deliberată a modelelor care par bolnave este profund deranjantă,” a spus ea.

ASA, în toate hotărârile sale recente, nu a considerat niciun model ca fiind nesănătos. În cazul Next, ASA a recunoscut că în alte fotografii ale aceluiași model aceasta părea sănătoasă. În schimb, aceasta a declarat că poziția, stilul și unghiurile camerei au făcut ca fiecare dintre modelele din reclamele comercianților să pară mai slabe.

M&S a declarat că poziția modelului a fost aleasă pentru a înfățișa încredere și ușurință și nu pentru a transmite slăbiciune. Next a declarat că modelul, deși slab, avea un „fizic sănătos și tonifiat”.

Zara, care a avut două reclame interzise săptămâna trecută, a declarat că ambele modele aveau certificate medicale care dovedeau că sunt sănătoase.

ASA a declarat că au fost folosite umbre, poziții și o coafură slick back bun pentru a face modelele să pară mai slabe.

„Lumina joacă cu siguranță un rol – poate scoate în evidență pomeții, claviculele și coastele,” a spus dna Howard.

„După mișcarea de pozitivitate corporală din anii 2010, a fost din păcate inevitabil ca moda să revină… și știm cât de dăunătoare poate fi,” a spus ea.

‘Nu sunt suficient de slabă’

Pentru modelul și profesoara de yoga Charlotte Holmes, cererea de modele mai slabe nu este nimic nou.

De-a lungul carierei sale de 20 de ani, ea a observat „un scurt moment de incluziune sporită” dar tot a fost refuzată la angajări pentru „că nu era suficient de slabă.”

„Mișcarea body positivity a sensibilizat opinia publică, dar nu a schimbat complet sistemul. Acum, pare că ne-am întors de unde am plecat,” spune ea.

Tânăra în vârstă de 36 de ani a fost încoronată Miss Anglia în 2012 și a ocupat locul patru în cadrul concursului Britain and Ireland’s Next Top Model în 2010.

Ea crede că „ultra subțire” a rămas întotdeauna „standardul tăcut” pentru modele.

„Termeni precum ‘heroin chic’ și tendințe precum ‘skinnytok’ arată cât de repede pot reapărea idealuri dăunătoare. Nu este vorba de progres, ci de repetiție,” spune ea.

‘Multe femei sunt în mod natural foarte slabe’

Jurnalistul de modă și consultantul Victoria Moss nu crede că ne confruntăm cu „heroin chic” dar în schimb leagă tendința de creșterea injecțiilor pentru slăbit.

„Ceea ce se întâmplă în momentul de față în cultura largă este faptul că slăbirea este prezentată ca un imperativ moral de sănătate, condus de fervoarea pentru medicamentele GLP-1 de pierdere în greutate,” spune ea.

Doamna Moss recunoaște că multe celebrități, precum Kim Kardashian și Oprah Winfrey, s-au micșorat vizibil sub ochii noștri.

Dar ea încă mai crede că este neobișnuit să vedem modele foarte slabe în campaniile de modă High Street, spunând că este „mai mult un fenomen de podium”.

„Cred că în toate aceste cazuri modelele au fost foarte tinere, trebuie să fie incredibil de supărător pentru ele să devină centrul acestor reclame interzise. Multe femei sunt în mod natural foarte subțiri și este greșit să aruncăm asperități,” spune ea.

‘Diversitatea corporală este esențială’

Simone Konu-Rae stilist și lector senior în comunicarea modei la Central Saint Martins, University of the Arts, Londra, spune că, deși este important să „apreciem că corpul uman vine într-o gamă de forme și dimensiuni”, a fi slab nu este neapărat din nou la modă „pur și simplu nu a dispărut niciodată”.

„Brandurile High Street folosesc modelele de pe podium pentru a-și ridica colecțiile,” consideră ea.

„The High Street spune ‘uite, avem același model ca și brandul tău de lux preferat, iar produsele noastre arată la fel de bine la o fracțiune din preț’,” adaugă ea.

Doamna Konu-Rae spune că problema nu este că modelele nu sunt’sănătoase, ci că aceasta nu este „norma pentru mulți oameni, iar încercarea de a obține acest tip de corp poate fi dăunătoare.

„Afișarea unei diversități mai mari a corpurilor este esențială pentru a le arăta oamenilor că pot fi la modă și stilați fără a fi nevoiți să schimbe cine sunt,” spune ea.

‘Întoarcerea siluetelor anilor ’90’

Stilistul personal Keren Beaumont spune că revenirea modei anilor ’90 – cum ar fi blugii cu talie foarte joasă și bluzele cu bretele – ar putea fi de vină.

„Cu aceste tendințe de reapariție în siluete, vedem oasele șoldurilor și piepturile expuse și, în conformitate cu prezentările originale ale acestor siluete, acestea sunt prezentate pe modele foarte, foarte subțiri,” spune ea.

„Speranța mea este că imaginile recente de la Next, M&S și Zara vor fi un memento pentru branduri să mențină diversitatea pe care am văzut-o la modele în ultimii ani și să nu regreseze la standarde învechite.”

Matt Wilson de la ASA spune că problema a evidențiat responsabilitățile brandurilor și „grija pe care trebuie să o aibă”.

„Din punct de vedere social, știm că există o problemă cu tulburările de alimentație și trebuie să continuăm să interzicem reclamele care pot provoca daune.”

Foto: Tijanap | Dreamstime.com