A murit sculptorul rus Zurab Tsereteli, la 91 de ani / A fost cunoscut pentru operele sale monumentale

Celebrul sculptor rus de origine georgiană Zurab Tsereteli, cunoscut pentru operele sale monumentale, a încetat din viaţă în noaptea de luni spre marţi, la vârsta de 91 de ani, relatează agenţiile de presă ruse, citate de AFP, transmite Agerpres.

„Inima lui s-a oprit”, a declarat asistentul său, Serghei Şagulaşvili, pentru agenţia de presă rusă Ria Novosti, precizând că artistul a murit în casa sa din Peredelkino, lângă Moscova, „înconjurat de operele sale”.

Preşedinte al Academiei ruse de arte frumoase din 1997, el a creat zeci de monumente care au impresionat prin dimensiunile lor, dar constituit şi o sursă de polemici.

Lucrările sale, foarte prezente în peisajul urban moscovit, inclusiv un Monument al Victoriei (1995), de 142 de metri înălţime şi o statuie a lui Petru cel Mare (1997), de 98 de metri, au stârnit mereu controverse în media şi societatea rusă, în special din cauza dimensiunii lor.

Născut la 4 ianuarie 1934 la Tbilisi, Georgia, sculptorul a participat la decorarea imensei Catedrale Hristos Mântuitorul, reconstruită în centrul Moscovei între 1996 şi 2000 şi a ridicat în capitala Rusiei o statuie a generalului Charles de Gaulle (2005), înaltă de opt metri.

O statuie a papei Ioan Paul al II-lea, creată de Tsereteli, decorat cu Legiunea de Onoare în Franţa, a fost ridicată lângă Catedrala Notre Dame din Paris în octombrie 2014.

Pe vremea când Mihail Gorbaciov a lansat perestroika în URSS, Zurab Tsereteli s-a bucurat de un scurt succes în Occident, cu monumente dedicate schimbărilor din lumea comunistă, la Londra („Break the Wall of Distrust”, 1989) şi la New York („Good Defeats Evil”), realizat din rămăşiţe de proiectile sovietice şi americane).

Încurajat de acest succes, sculptorul şi-a propus în 1992 să ofere Statelor Unite o statuie de 45 de metri înălţime a lui Cristofor Columb, cu ocazia aniversării a 500 de ani de la descoperirea Americii, însă autorităţile americane i-au refuzat darul.

Statuia lui Columb a fost ridicată trei ani mai târziu în Sevilla, Spania.

Tsereteli a încercat apoi să ofere oraşului New York un monument în memoria victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001, o lacrimă uriaşă, de 30 de metri, însă autorităţile americane i-au refuzat politicos oferta.

Lacrima lui Tsereteli şi-a găsit în cele din urmă refugiul, în 2005, în Bayonne, un oraş cu 60.000 de locuitori din New Jersey, SUA.