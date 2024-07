A murit actrița Shannen Doherty, vedetă a serialelor TV Beverly Hills 90210 și Charmed

Fanii o plâng pe actrița americană Shannen Doherty, care a murit la vârsta de 53 de ani de cancer. „Cu inima grea confirm decesul actriței Shannen Doherty”, a spus publicista ei, Leslie Sloane, citată de BBC.

Doherty sa bucurat de o carieră pe ecrane de patru decenii ca vedetă a unor seriale de succes precum Beverly Hills 90210 și Charmed.

Deși Doherty și personajele interpretate de ea păreau de obicei să locuiască într-o lume mai strălucitoare și mai frumoasă, ea a fost întotdeauna cineva cu care spectatorii au simțit o conexiune, relatează sursa citată. Vedeta născută în Memphis a început să joace de copil, cu apariții în seriale TV precum Voyagers, Our House și Father Murphy, înainte de a se alătura distribuției de lungă durată Little House on the Prairie ca Jenny Wilder, la vârsta de 11 ani, în 1982.

Primul ei rol important în film a venit în 1985, cu Girls Just Want to Have Fun, în care au jucat și Sarah Jessica Parker și Helen Hunt.

Trei ani mai târziu, ea a jucat-o pe Heather Duke, în drama cultă pentru adolescenți Heathers, din 1988, cu Winona Ryder, Lisanne Falk și Kim Walker. Când a fost comandat un serial de televiziune repornit în 2016, Doherty a jucat rolul mamei uneia din noua generație de Heathers. În 1990, Doherty a obținut cel mai mare rol din cariera ei – ca Brenda Walsh în filmul original Beverly Hills, 90210. Serialul a urmărit un grup de adolescenți în timp ce s-au ocupat de probleme de relație și de familie, care erau identificabile dincolo de decorul plin de farmec din Beverly Hills. În viața ei personală, Doherty a început să se lupte cu sănătatea sa. A fost diagnosticată cu cancer de sân în martie 2015. În anul următor, a făcut o mastectomie și a fost supusă chimioterapiei și radioterapiei. Ea a anunțat inițial că cancerul ei este în remisie în 2017, dar a revenit doi ani mai târziu.

La acea vreme, Doherty apărea într-un alt reboot al lui 90210, la care a spus că este dornică să participe pentru a-l onora pe fostul ei coleg Luke Perry, care a murit în urma unui accident vascular cerebral la vârsta de 52 de ani.

„Este atât de ciudat pentru mine să fiu diagnosticat și apoi cineva care aparent era sănătos să plece primul”, a spus Doherty. „A fost cu adevărat șocant. Și cel puțin ce puteam face pentru a-l onora a fost să fac acel spectacol.” Articolul integral și imagini, pe BBC.