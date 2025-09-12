A fost deschis testamentul secret al lui Giorgio Armani: nepoții și partenerul său de afaceri primesc averea, afacerile și casele din Saint Moritz, Paris și Saint Tropez

Joi a fost deshis ultimul testament al lui Giorgio Armani. Legendarul designer a lăsat două testamente secrete, documentele fiind fost scrise de mână și sigilate. Primul este datat 15 martie, iar al doilea 5 aprilie. Ambele testamente au fost deschise marți, 9 septembrie, în fața moștenitorilor desemnați și a notarului Elena Terrenghi, transmite La Stampa, citată de Rador.

Designerul, care a decedat la vârsta de 91 de ani, și-a administrat cu atenție averea. Între martie și aprilie, a depus două testamente al căror conținut până alaltăieri îi era cunoscut doar lui.

Intenția sa a fost să pună viitorul grupului în mâinile celor apropiați, atribuind un rol cheie Fundației Armani, creată în urmă cu aproximativ zece ani împreună cu partenerul și mâna sa dreaptă, Leo Dell’Orco, și bancherul Irving Bellotti de la Rothschild Italia.

Designerul – care a fost înmormântat joi în micul cimitir din Rivalta (Piacenza) lângă mama, tatăl și fratele său – nu a avut copii și, prin urmare, a putut să-și împartă moștenirea fără acea parte obligatorie, pe care legea o rezervă în mod normal rudelor apropiate, în esență soțului/soției și copiilor.

Prin urmare, activele și grupul vor fi moștenite de cei trei nepoți ai săi: Silvana și Roberta, fiicele fratelui său Sergio, decedat cu ceva timp în urmă, de Andrea Camerana, fiul surorii sale Rosanna, precum și de Dell’Orco.

În joc nu este vorba doar de 99,9% din grupul de modă, ci și de un portofoliu imobiliar care include, printre altele, vila de pe insula Pantelleria, reședința de vară din Forte dei Marmi, unde se află clubul La Capannina, recent achiziționat, casa milaneză din Via Borgonuovo, Villa Rosa din zona Oltrepò Pavese și alte reședințe din Saint Moritz, Paris și Saint Tropez.

Ca să nu mai vorbim de operele de artă.

În plus, există și speculații conform cărora ar putea exista moșteniri către persoane apropiate de Armani de la începutul carierei sale, care au lucrat cu și pentru el și poate chiar către organizații caritabile sau cauze sociale.

Traducerea Rador: Cătălina Păunel