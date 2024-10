A fost anunțată tema Met Gala organizată la New York în luna mai / Celebrează stilul negru: O expoziție dedicată dandyismului și modei masculine

Gala Met – un eveniment strălucitor care are loc anual în New York City, în prima zi de luni din mai – este o strângere de fonduri ce susține Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă. Miercuri, 9 octombrie, Vogue a anunțat următoarea expoziție de primăvară din 2025 a Institutului de Costume, intitulată „Superfine: Tailoring Black Style”, relatează The Independent.

Conform Vogue, expoziția este inspirată de cartea din 2009 a Monicăi L. Miller, „Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity” (Sclavii modei: Dandyismul negru și stilizarea identității diasporice negre).

Expoziția muzeului va prezenta „haine, picturi, fotografii și altele, explorând stilul distinct al bărbaților de culoare în contextul dandyismului, din secolul al XVIII-lea până în prezent.” Miller a menționat că „dandys” erau bărbați din anii 1780 care „acordau o atenție deosebită, uneori excesivă, hainelor”.

Conform Dicționarului Oxford, „dandy” este „un bărbat care acordă multă importanță hainelor și înfățișării sale. „Dandyismul este atât o identitate, cât și un concept. Expoziția va fi organizată în 12 secțiuni pentru a prezenta dandyismul ca stil vestimentar, detaliind evoluția dandyului negru. Trei dintre temele principale ale expoziției vor fi proprietatea, „juke” și cosmopolitismul.

Secțiunea despre proprietate va explora legătura dintre „a fi deținut” și „a deține controlul”, prezentând o haină purpurie cu margini aurii, purtată de un sclav din Maryland în anii 1770. Secțiunea „juke” va pune accentul pe „Zoot suits” (costume zoot), o ținută fin croită, cu o siluetă exagerată, purtată de Malcolm X și care a provocat percepția societății despre masculinitate, sexualitate și respectabilitatea bărbaților de culoare.

În cele din urmă, secțiunea despre cosmopolitism va explora dandyismul negru în contextul unei lumi diasporice negre sofisticate și interconectate.

Miller a explicat că „în secolul al XVIII-lea, dandyismul putea fi atât un vehicul al sclaviei, cât și al eliberării. A fost impus și rapid adoptat de persoanele de culoare implicate în realitățile politice ale vremii”.

Expoziția „Superfine: Tailoring Black Style” explorează dialectica între adoptarea dandyismului și folosirea acestuia ca mijloc de autostilizare.

În cadrul expoziției, dandyismul negru este un stil vestimentar care ridică întrebări despre identitate, reprezentare, mobilitate, rasă, clasă, gen, sexualitate și putere.

Expoziția va include lucrările unor designeri de culoare, cum ar fi Pharrell Williams, câștigător al unui premiu Grammy și directorul de creație pentru colecțiile masculine Louis Vuitton, dar și Virgil Abloh, fondatorul Off-White, care a decedat în 2021.

Andrew Bolton, curatorul principal, a lăudat acești designeri pentru abordările lor curajoase în ceea ce privește prezentarea personală. „Cred că bărbații de culoare și designerii de culoare sunt în fruntea acestei noi renașteri a modei masculine.”

Pharrell Williams va fi unul dintre co-președinții evenimentului din 2025, împreună cu pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton, actorul Colman Domingo și rapperul A$AP Rocky, iar legendarul jucător de baschet LeBron James va fi co-președinte onorific.

Desigur, Anna Wintour, redactorul-șef al revistei Vogue, va prezida din nou gala. Acesta va fi primul eveniment de la „Men in Skirts” din 2003 care se concentrează exclusiv pe moda masculină. Expoziția va fi curatoriată de Monica L. Miller și Andrew Bolton.

Anul trecut, Institutul de Costume a prezentat expoziția „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, care a pus în evidență 50 de piese istorice importante, multe dintre ele fiind prea fragile pentru a mai fi purtate. Gala din 2024 a avut ca temă „The Garden of Time” (Grădina timpului), inspirată de o poveste scurtă scrisă de JG Ballard în 1962, iar printre co-președinți s-au numărat Bad Bunny, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez, Zendaya și Wintour.