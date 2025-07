FIFA a deschis un birou în Trump Tower din New York: „Trebuie să fim prezenţi la nivel local peste tot” / ”Am primit un sprijin considerabil din partea guvernului şi a preşedintelui”

Federaţia Internaţională de Fotbal a anunţat marţi deschiderea unui birou în New York, în Trump Tower, consolidându-şi astfel prezenţa pe teritoriul american cu un an înainte de Cupa Mondială din 2026, care va fi organizată în Statele Unite, Mexic şi Canada, transmite News.ro.

FIFA a mutat deja departamentul juridic la Miami, unde lucrează şi toţi angajaţii implicaţi în organizarea operaţională a Cupei Mondiale a Cluburilor, care se desfăşoară în prezent în Statele Unite, şi a Cupei Mondiale din 2026.

„FIFA este o organizaţie mondială şi, pentru a fi mondială, trebuie să fii prezent local, peste tot. Prin urmare, trebuie să fim prezenţi la New York, nu doar pentru Cupa Mondială a Cluburilor din acest an şi pentru Cupa Mondială de anul viitor, ci şi pentru birourile noastre”, a declarat preşedintele Federaţiei Internaţionale de Fotbal, Gianni Infantino.

Gianni Infantino a mulţumit, de asemenea, preşedintelui american Donald Trump, „care este un mare fan al fotbalului”, precum şi „întregii sale familii”, în special fiului său Eric Trump, vicepreşedinte executiv al Trump Organization.

„Am primit un sprijin considerabil din partea guvernului şi a preşedintelui (…) De asemenea, am beneficiat de sprijinul excepţional al autorităţilor locale din New York, New Jersey şi din toate oraşele gazdă, ceea ce a contribuit, desigur, la succesul excepţional al Cupei Mondiale a Cluburilor de până acum”, a adăugat el.

În plus, FIFA a anunţat că trofeul Mondialului Cluburilor va fi expus în Trump Tower de marţi până sâmbătă, înaintea finalei programate la MetLife Stadium din East Rutherford (New Jersey).