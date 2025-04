80% din pensiunile din judeţul Tulcea sunt rezervate de sărbătorile pascale / Programe speciale pentru turiști / E locul unde poți vedea cel mai tânăr pământ din Europa și cei mai bătrâni munți din România

Aproximativ 80% din unităţile de cazare din Delta Dunării sunt deja rezervate în perioada sărbătorilor pascale, ofertele pentru trei nopţi plecând de la 1.700 de lei şi oferind oaspeţilor atât gastronomie locală specifică zonei, cât şi activităţi în aer liber, transmite Agerpres.

Unităţile de cazare cu preţurile cele mai accesibile au fost rezervate integral de mai mult timp, în timp ce altele îi aşteaptă pe vizitatori cu pachete flexibile care oferă oaspeţilor posibilitatea de a explora zona.

„Anul acesta nu avem un pachet special pentru Paşte. Avem cazare cu mic dejun inclus şi diferite pachete cu preparate tradiţionale de Paşte, dar şi produse culinare specifice zonei. Practic, sunt pachete mai mici care le oferă turiştilor flexibilitate şi care pot fi adăugate la cazarea cu mic dejun. Am preferat să facem aşa, pentru că unii oaspeţi nu vor să fie constrânşi de un program prestabilit”, a declarat, pentru Agerpres, managerul unui hotel din oraşul Sulina, Giani Suru.

El a mai spus că, acum, gradul de rezervare a unităţii hoteliere este de 70%, preţul practicat pentru un pachet de patru nopţi pentru două persoane fiind de 1.820 de lei.

„Preţul unei excursii în Deltă pleacă de la 70 de lei de persoană”, a mai spus Giani Suru.

Alte unităţi de cazare din oraşul Sulina au preţuri mai mici, 1.700 de lei pentru un pachet de trei nopţi, dar au fost rezervate integral de mai multă vreme, iar aceeaşi situaţie se regăseşte şi în Jurilovca, zonă din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării în care se poate ajunge doar cu maşina.

„Noi avem pensiunea rezervată în perioada sărbătorilor pascale de câteva luni bune, iar oferta noastră a pornit de la 3.750 de lei pentru o cameră dublă, pentru trei nopţi. Pachetul include mese în regim de pensiune completă, masa festivă în ziua de Paşte, un moment artistic alături de un ansamblu folcloric din localitate, acces la saună, plimbări cu caiacul sau cu şalupa, dar şi o excursie la cetatea Enisala”, a menţionat managerul unei pensiuni din comuna Jurilovca, Marius Potolea.

Preţurile practicate de unele unităţi de cazare din Deltă pot fi considerate ridicate, dar anumite proprietăţi includ în acestea costul perceput pentru un ghidaj profesionist.

„Lacul Razim era iniţial doar o zonă de uscat. Acum 12.000 de ani, aici era lacul Pontic care cu lacul Caspic erau doar rămăşiţe ale Mării Sarmatice, de acum milioane de ani. După ultima eră glaciară, lacul Pontic a fost inundat, Mediterana a crescut, a spart Bosforul şi a inundat lacul Pontic. Atunci a ajuns apa până aici, iar atunci era doar Marea Neagră. Nu mai vorbim că acum sute de ani, zona era un golf al Mării Negre”, a prezentat Marius Potolea complexul lagunar Razim-Sinoe unui grup de turişti.

Atracţiile judeţului sunt la doi paşi – cetăţi istorice, preparate culinare bazate pe peşte şi plimbări cu caiacul.

„În fiecare an am trasee noi pentru că în fiecare an îmi dau seama că lucrurile pot fi reconfigurate în aşa fel încât să potenţez experienţa vizitatorilor. Chiar dacă abat traseul cu 200 de metri, o jumătate de kilometru într-o direcţie sau alta, o fac pentru a creşte satisfacţia experienţei lor. De fiecare dată când merg prin anumite zone observ ce se întâmplă, într-un an găseşti păsări într-un anumit loc, în alt an nu mai sunt acolo, şi-mi adaptez traseele în aşa fel încât cei care vin cu mine în excursii să vadă cât mai multe lucruri interesante”, a afirmat Ştefan Constantin, organizator de excursii cu caiacul.

Aflaţi între Deltă, „noul” teritoriu al Europei şi Dunărea Veche, Munţii Măcinului oferă altfel de modalităţi de petrecere a timpului liber. Traseele amenajate de Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului (APNMM) au, în general, o dificultate medie, dar surprizele îi aşteaptă pe oaspeţi la tot pasul.

„Toate traseele sunt spectaculoase. Cel din jurul oraşului Măcin, Culmea Pricopanului, este spectaculos datorită monoliţilor care au luat diverse forme. La Greci, avem un traseu interesant pe care ajungem pe cel mai înalt vârf al Munţilor Măcin, Ţuţuiatu, care are 467 de metri. În funcţie de anotimp, pe trasee putem întâlni bujori, brânduşe, broasca ţestoasă”, a afirmat consilierul din cadrul Centrului de informare turistică din oraşul Măcin, Dan Staicu.

Conducerea APNMM aminteşte că cele 19 trasee care pot fi parcurse la pas şi cele 10 trasee de cicloturism din parc sunt complementare, iar oaspeţii pot vedea oriunde urme ale fenomenelor naturale de acum peste 325 de milioane de ani.

„Toate cele 19 trasee din Munţii Măcinului sunt de vizitat, pentru că sunt complementare. Ţuţuiatu este cel mai înalt miez de granit ieşit din ocean acum milioane de ani. Este impresionant atât prin formă, cât şi prin peisajul încântător. Pe traseu se pot vedea bujori, cărpiniţe, dimineaţa, popândăii ies să stea de vorbă cu vizitatorii, dar sunt şi ulii, şerpari şi acvile”, a menţionat directorul APNMM, Viorel Roşca.

Referindu-se la informaţiile recente privind existenţa urşilor în Munţii Măcin, el a precizat că acestea au fost „o alarmă falsă”.

„Activităţile de silvicultură, agricultură şi turism durabil pot continua fără probleme, pentru că a fost o plantare de aşa-zise urme de urs. Probabil că s-a jucat cineva”, a precizat Viorel Roşca.

Cu o suprafaţă de peste 8.000 de kilometri pătraţi, judeţul Tulcea le oferă vizitatorilor posibilitatea de a vedea atât cel mai tânăr pământ al Europei, Delta Dunării, cât şi urme ale celor mai vechi munţi din România.

Tariful de acces în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este de 5 lei pe zi, iar cel perceput de APNMM este de 10 lei pentru două zile.