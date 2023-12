Schimările climatice și dezvoltarea tehnologiei AI vor afecta cel mai mult industria modei în 2024

Perspectivele anului 2024 pentru industria modei pot fi descrise cu un singur cuvânt: „incert”. Acesta este cuvântul cel mai des folosit de directorii din industrie, care sunt complet divizați în ceea ce privește perspectivele domeniilor lor de expertiză, potrivit celui mai recent raport State of Fashion realizat de The Business of Fashion și McKinsey & Company, citat de Euronews.com..

S-ar putea să nu existe o cale clară în ceea ce privește ceea ce ne așteaptă, dar raportul a aliniat cele mai importante zece lucruri care vor modela următoarele 12 luni ale industriei, pe baza unor sondaje la nivel mondial realizate în rândul executivilor din domeniul modei și al consumatorilor. Se preconizează o încetinire a creșterii industriei la 2 până la 4%, ajutată de o revenire a turismului global și de oportunitățile oferite de inteligența artificială generativă.

Între timp, se așteaptă ca călătoriile în străinătate să dea un impuls vânzărilor de modă. Se preconizează că numărul călătoriilor la nivel mondial va crește cu 10% peste nivelurile de dinaintea pandemiei, iar 80% dintre cumpărătorii intervievați din SUA, Marea Britanie și China intenționează să cumpere produse de modă în timpul vacanței, astfel că există numeroase oportunități pentru ca mărcile să reangajeze cumpărătorii internaționali în 2024.

Mai mult de jumătate din industrie se așteaptă să crească prețurile, în timp ce se preconizează că presiunile asupra costurilor vor scădea.

Marketingul influencerilor – o industrie care valorează în prezent peste 21 de miliarde de dolari – este posibil să se schimbe, insight-urile indică faptul că oamenii preferă din ce în ce mai mult influencerii cu un conținut mai puțin lustruit, dar mai autentic, interesul pentru statutul de celebritate ar putea fi șters de influencerii relaționabili și autentici, care sunt amuzanți.

Riscul de 65 de miliarde de dolari al crizei climatice

După numeroasele evenimente meteorologice extreme din 2023, schimbările climatice reprezintă cea mai mare amenințare pe termen scurt pentru industrie.

Se așteaptă ca schimbările climatice să aibă un impact asupra producției de materii prime, a lanțurilor de aprovizionare, precum și asupra logisticii.

Raportul precizează că, până în 2030, aceste fenomene meteorologice extreme ar putea perturba exporturi de îmbrăcăminte în valoare de 65 de miliarde de dolari (59,81 miliarde de euro) și ar putea amenința un milion de locuri de muncă în patru economii majore.

Industria fast-fashion, cu branduri precum Shein și Temu, ar putea fi deosebit de presată, deoarece lanțurile de aprovizionare din domeniul modei se confruntă cu o supraveghere sporită pe fondul reglementărilor primite și al noilor norme de sustenabilitate din Uniunea Europeană și din SUA.

În timp ce schimbările climatice sunt din ce în ce mai greu de ignorat, raportul a constatat că doar 12% dintre directori menționează sustenabilitatea ca fiind o oportunitate principală pentru 2024.

Cum vine la modă inteligența artificială generativă

2023 a fost un an de debut pentru IA generativă. Rolul său în design și în dezvoltarea de produse se află în prim-planul planurilor directorilor din domeniul modei, 73% dintre aceștia au declarat că inteligența artificială generativă va fi o prioritate principală de afaceri în 2024.

Pe de altă parte, așteptările mari ar putea fi ofilite de faptul că întreprinderile încă nu dispun de un deficit semnificativ de cunoștințe și de talente pentru a exploata AI.

Doar 28% dintre directorii din domeniul modei au încercat să o folosească în procesele creative și doar 5% consideră că angajații lor au în prezent competențele necesare pentru a desluși întregul său potențial.

„Ascensiunea IA generativă oferă o răscruce creativă pentru industria modei: Vedem deja cum apar mai multe cazuri de utilizare”, a declarat Gemma D’Auria, Partener Senior și Lider Global al McKinsey’s Apparel, Fashion and Luxury Group. „Pentru a capta valoarea acestei tehnologii transformatoare în anul următor, va fi necesar ca jucătorii din domeniul modei să privească dincolo de automatizare și să exploreze potențialul Gen AI de a extinde munca creativilor umani.”

Cele 10 teme prezentate în raportul The State of Fashion 2024