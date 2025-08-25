30.000 de persoane au fost evacuate în Vietnam înainte ca taifunul Kajiki să lovească zonele costiere

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Zeci de mii de locuitori au fost evacuaţi luni din zonele costiere ale Vietnamului, înainte de sosirea, în regiunea centrală a ţării, a taifunului Kajiki, însoţit de vânturi de circa 140 km/h, transmite AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Kajiki, al cincilea taifun care loveşte Vietnamul în acest an, se afla luni în larg, în apele Golfului Tonkin, provocând valuri de până la 9,5 metri.

Taifunul urma să atingă zona de uscat la ora locală 15:00 (08:00 GMT), cu vânturi de aproximativ 139 km/h, potrivit Centrului Naţional de Prognoză Hidrometeorologică din Vietnam.

„Ploile vor continua astăzi şi mâine. Din cauza acestor precipitaţii abundente, riscul de inundaţii şi de viituri este foarte ridicat”, a declarat directorul centrului, Mai Van Khiem.

Aproximativ 325.500 de persoane din cinci provincii costiere urmau să fie evacuate în şcoli şi clădiri publice, au declarat autorităţile.

Centrul Vinh, un oraş costier din nordul ţării, a fost inundat în cursul nopţii.

Luni, străzile erau în mare parte pustii, iar majoritatea magazinelor şi a restaurantelor erau închise. Comercianţii şi locuitorii şi-au protejat, de asemenea, intrările cu saci de nisip.

Până luni dimineaţa, aproape 30.000 de persoane fuseseră evacuate din regiune, iar 16.000 de soldaţi fuseseră mobilizaţi.

Două aeroporturi pentru zboruri interne au fost închise şi toate ambarcaţiunile de pescuit aflate în calea taifunului au fost chemate în port.

Premierul Pham Minh Chinh a dispus luni ca ministerele şi autorităţile locale să implementeze măsuri de urgenţă drastice, la cel mai înalt nivel, pentru a gestiona efectele taifunului Kajiki şi inundaţiile, în contextul apropierii acestui fenomen de Vietnam, cu o intensitate foarte mare, potrivit agenţiei VNA.

„N-am mai auzit niciodată de un taifun atât de puternic care să lovească oraşul nostru”, a declarat pentru AFP Le Manh Tung, în vârstă de 66 de ani, pe stadionul acoperit din Vinh, unde familiile evacuate luau micul dejun.

„Îmi este puţin frică, dar trebuie să acceptăm asta pentru că este ceva natural – nu putem face nimic”, a adăugat locuitorul.

„În mod normal, avem furtuni şi inundaţii, dar niciodată atât de grave”, a declarat la rândul său Nguyen Thi Nhan, în vârstă de 52 de ani.

Furtuna ar urma să slăbească din intensitate după ce atinge zona de uscat.

În China, 20.000 de locuitori de pe insula Hainan au fost evacuaţi în timpul trecerii taifunului peste coasta de sud.

Peste 100 de persoane au murit sau au fost date dispărute în Vietnam în urma dezastrelor naturale din primele şapte luni ale anului 2025, potrivit Ministerului Agriculturii. Pierderile economice au fost estimate la 21 de milioane de dolari.

Vietnam a suferit pierderi de 3,3 miliarde de dolari în septembrie anul trecut în urma taifunului Yagi, care a afectat nordul ţării şi s-a soldat cu sute de morţi.

Unii oameni de ştiinţă afirmă că schimbările climatice care au la origine activitatea umană determină fenomene meteorologice mai intense şi mai imprevizibile, sporind riscul inundaţiilor şi furtunilor distrugătoare, în special în zonele tropicale.