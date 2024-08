25 de persoane au murit și aproape 200 sunt rănite după conflictele din Venezuela în urma acuzațiilor de fraudă a alegerilor prezidențiale / Opoziţia lui Maduro îndeamnă la o manifestaţie la 17 august

Procurorul general al Venezuelei Tarek William Saab anunţă luni un bilanţ de 25 de morţi şi 192 de răniţi în cursul revoltelor care au urmat proclamării contestate a victoriei preşedintelui în exerciţiu Nicolas Maduro în alegerile prezidenţiale de la 28 iulie, relatează AFP, citată de News.ro.

În total ”25 de persoane au fost ucise, inclusiv doi membri ai Gărzii Naţionale bolivariene în doar 48 de ore (…), între 29 şi 30 iulie”, a anunţat el într-o reuniune a Consiliului Apărării de Stat.

Tarek William Saab a evocat de asemenea ”192 de răniţi cu arme de foc, arme albe, diverse obiecte contondente şi bombe incendiare”.

OPOZIŢIA CHEAMĂ LA MANIFESTAŢII LA 17 AUGUST

Şefa opoziţiei din Venezuela Maria Corina Machado a îndemnat duminică la manifestaţii în vederea recunoaşterii ”victoriei” opoziţiei în alegerile prezidenţiale de la 28 iulie, în urma cărora Nicolas Maduro a fost proclamat învingător.



Opposition leader María Corina Machado has called for worldwide protests on August 17 to challenge the election results that declared President Nicolás Maduro the winner.

”Sâmbătă, 17 august, să ieşim în stradă, în Venezulea şi în lume, (…) şi să strigăm împreună pentru ca întreaga lume să ne susţină victoria şi să recunoască adevărul şi suveranitatea populară”, a anunţat pe reţele de socializare Machado, care trăieşte – în clandestinitate – de aproximativ zece zile.

Candidatul opoziţiei Edmundo Gonzalez Urrutia, care a înlocuit-o pe Machado, declarată ineligibilă de către putere, a lansat, la rândul său, că ”noi am învins, Venezuela a învins (…), ne vedem pe 17 august”.

El i-a cerut sâmbătă lui Maduro ”să pună capăt violenţei şi percuţiilor”.

Tulburările post-electorale s-au soldat cu 24 de morţi, potrivit unor ONG-uri de apărarea drepturilor omului, iar aprocimativ 2.200 de persoane au fost arestate, potrivit lui Maduro, care a anunţat că doi membri ai forţelor de ordine au fost ucişi.

Aceste manifestaţii spontane au fost reprimate de către forţe de ordine – care nu au intervenit la 3 august la o adunare a opoziţiei la Caracas.

De atunci, opoziţia nu a îndemnat la manifestaţii.

Consiliul Naţional Electoral (CNE) a ratificat la 2 august victoria lui Maduro cu 52% dintre voturile exprimate – fără să facă publică numărătoarea exactă şi procesele-verbale din secţiile de votare – şi a dat asigurări că a fost victima unei piratări informatice.

Potrivit opoziţiei, care a publicat procesele-verbale obţinute de la observatorii săi, a căror legitimitate este respinsă de Maduro, Edmundo Gonzalez Urrutia a obţinut o victorie cu 67% dintre voturile exprimate.

Opoziţia şi numeroşi observatori estimează că pirateria evocată de CNE este o invenţie a Guvernului, pentru a nu publica documentele elctorale.