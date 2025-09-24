Zelenski la ONU: Nu există garanţii de securitate, ci doar prieteni şi arme. Nici NATO nu este o garanţie de securitate automată

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat miercuri, în discursul susţinut la Adunarea Generală a ONU, că apartenenţa la NATO nu garantează automat securitatea, întrucât dreptul internaţional şi instituţiile multilaterale au devenit atât de slabe încât nu mai pot garanta supravieţuirea unei ţări atacate, dar a salutat schimbarea poziţiei preşedintelui american Donald Trump, care, contrar a ceea ce a afirmat până în prezent, a sugerat marţi că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, relatează agenţiile AFP şi EFE.

„Dacă o naţiune doreşte pace, ea trebuie să lucreze la arme. Este teribil, dar aceasta este realitatea. Nu dreptul internaţional, nu cooperarea. Armele sunt cele care decid cine supravieţuieşte”, a remarcat Zelenski, după mai mult de trei ani şi jumătate de război cu Rusia, transmite Agerpres.

Pentru o ţară „nu există garanţii de securitate” şi totul depinde de alianţele şi de armele pe care reuşeşte să le obţină, a insistat preşedintele ucrainean, care a avertizat de asemenea asupra pericolelor pentru întreaga lume pe care le implică actuala cursă a înarmărilor şi evoluţia războiului contemporan.

El a dat ca exemplu de răspunsuri pe care le consideră insuficiente reacţia precaută a ţărilor NATO faţă de recentele intruziuni ale unor drone şi avioane de luptă ruseşti în spaţiul aerian al unor ţări membre ale acestei alianţe. Zelenski ar vrea ca aceste ţări să intre în luptă şi să doboare astfel de ţinte.

Preşedintele ucrainean a menţionat şi aşa-numita „Coaliţie a Voinţei” (sau Coaliţia Voluntarilor), formată din peste 30 de ţări care oferă Ucrainei ajutor militar în războiul cu Rusia şi sunt dispuse să contribuie în diverse moduri la garanţii de securitate postbelice pentru Ucraina, coaliţie pe care el a descris-o drept un „model de securitate” multilateral ce poate fi aplicat şi în alte părţi ale lumii, având în vedere neputinţa instituţiilor internaţionale pe care a denunţat-o.

Zelenski a avertizat şi asupra pericolelor „celei mai distructive curse a înarmărilor din istoria omenirii”, pe care diversele conflicte în desfăşurare au alimentat-o, şi a cerut acţiuni imediate pentru a o stopa şi a preveni situaţii precum posibila utilizare a dronelor echipate cu arme nucleare.

„Cu fiecare an cu care continuă acest război, armele devin şi mai mortale, şi numai Rusia este de vină pentru acest lucru”, a susţinut el.

În schimb, preşedintele ucrainean şi-a manifestat în discurs satisfacţia faţă de schimbarea radicală de poziţie a preşedintelui american Donald Trump după o discuţie avută marţi cu acesta la New York. Într-un mesaj postat pe social media după această discuţie, Trump a susţinut că „Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, se află în poziţia de a lupta şi de a recupera toată Ucraina în forma sa originală”. O poziţie în contradicţie cu cea prin care, în februarie, preşedintele american îl certa pe Zelenski în Biroul Oval că nu face pace cu Rusia, avertizându-l că nu are cărţi de negociere şi nici suficiente trupe pentru a continua războiul.

„Am avut o întâlnire bună cu preşedintele Trump şi am vorbit, de asemenea, cu mulţi alţi lideri influenţi. Împreună, putem schimba multe”, a mai spus Zelenski în discursul de la tribuna ONU. „Desigur, facem tot posibilul pentru a ne asigura că Europa oferă (Ucrainei) un ajutor real şi, evident, contăm pe SUA”, a completat el.

Mesajul transmis marţi de Trump încurajează Ucraina, dar fără a angaja sprijinul SUA, şi le transmite indirect europenilor că trebuie să contribuie cu mai mulţi bani la ajutorul economic şi militar pentru Ucraina, în special prin cumpărarea de arme americane, remarcă mai mulţi comentatori citaţi de Reuters.