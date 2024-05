Zelenski a încheiat acorduri de securitate pe termen lung și cu Suedia, Norvegia şi Islanda / 15 state au semnat până acum astfel de înţelegeri cu Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a încheiat vineri acorduri de securitate pe termen lung cu Suedia, Norvegia şi Islanda, un semn al angajamentului occidental faţă de Ucraina, în timp ce Kievul caută sprijin militar suplimentar din partea Occidentului în războiul cu Rusia, relatează Reuters, transmite News.ro.

Zelenski a venit la Stockholm în timp ce ţările NATO discutau la Praga dacă vor permite Kievului să folosească armele furnizate de acestea pentru a lovi ţinte din interiorul Rusiei, care a început acum o ofensivă în nord-estul Ucrainei.

Preşedintele ucrainean a declarat că utilizarea de către Ucraina a oricărei arme occidentale pentru a lovi teritoriul rusesc este acum doar „o chestiune de timp”.

Acordurile bilaterale de securitate încheiate cu Suedia, Norvegia şi Islanda – ridică la 15 numărul de acorduri pe care Kievul le-a semnat cu naţiunile occidentale. Ţările nordice sunt acum toate ţări NATO şi toate au fost susţinătoare ferme ale Ucrainei.

„Puteţi vedea că Rusia încearcă să extindă războiul. Doar împreună putem opri nebunia de la Moscova”, a declarat Zelenski.

Într-o declaraţie comună, liderii nordici şi preşedintele ucrainean au spus: „Ne vom strădui împreună să creştem capacitatea de producţie a Ucrainei şi a noastră, pentru a satisface nevoile Ucrainei în materie de muniţie decisivă pentru luptă”.

În cadrul acordului bilateral, Suedia va transfera Ucrainei două avioane de supraveghere ASC 890 – considerate cruciale pentru identificarea rachetelor de croazieră şi a dronelor care se apropie şi pentru identificarea ţintelor în aer şi pe mare – precum şi întregul său stoc de transportoare blindate cu şenile. „Luptaţi literalmente nu doar pentru libertatea voastră, ci şi pentru libertatea şi securitatea noastră”, a declarat premierul suedez Ulf Kristersson.

Dar Stockholmul nu va transfera încă avioanele de luptă Saab Gripen către Ucraina. Sunt discuţii pentru a stabili dacă Kievul nu ar trebui să primească în schimb avioane de luptă F-16 fabricate în SUA pentru a fi în pas cu capacităţile aeriene ale aliaţilor din NATO. Suedia s-a alăturat alianţei militare occidentale în acest an şi nu dispune de astfel de avioane.

Publicitate electorală

Ucraina a semnat un acord de securitate pe 10 ani cu Norvegia, care se adaugă la programul de ajutor bilateral existent, ce oferă 7 miliarde de dolari pe o perioadă de cinci ani sub formă de ajutor militar şi umanitar combinat. În cadrul acordului suplimentar, Norvegia, un vecin al Rusiei în zona arctică, se va concentra pe nevoile de apărare maritimă şi aeriană şi va fi „deschisă” ca industria norvegiană de apărare să-şi localizeze producţia în Ucraina, văzută ca o modalitate de a accelera livrarea de materiale de apărare. În Norvegia se află Nammo, un producător european de muniţie de top, precum şi Kongsberg Gruppen, care produce sistemul naţional avansat de rachete sol-aer (NASAMS) pe care ucrainenii îl folosesc.

De asemenea, Ucraina a semnat vineri un acord de securitate pe termen lung şi cu Islanda. Islanda, singura ţară NATO care nu are propriu-zis o armată, s-a angajat să ofere Ucrainei un sprijin economic, umanitar şi de apărare cuprinzător şi pe termen lung, precum şi să faciliteze viitoarea sa aderare la UE şi la NATO. În perioada 2024-2028, Islanda va aloca anual cel puţin 30 de milioane dolari în acest scop. Islanda este pregătită să finanţeze, să achiziţioneze şi să livreze bunuri şi echipamente legate de apărare. În plus, este pregătită să coopereze cu Ucraina pentru a permite dezvoltarea industriei sale de apărare. O parte unică a acordului este faptul că Islanda se angajează să ofere sprijin continuu în ceea ce priveşte transportul de bunuri şi echipamente militare către Ucraina de la aliaţii NATO cu avioane cargo închiriate. În plus, Islanda va acorda o atenţie deosebită sprijinirii şi echipării femeilor ucrainene din cadrul Forţelor Armate ale Ucrainei, se arată într-un comunicat al Preşedinţiei Ucrainei.

Danemarca şi Finlanda au semnat, la rândul lor, acorduri de securitate pe 10 ani cu Ucraina în februarie şi, respectiv, aprilie.

Până acum, Ucraina a semnat acorduri bilaterale de securitate cu 15 state – Regatul Unit, Germania, Franţa, Danemarca, Canada, Italia, Ţările de Jos, Finlanda, Letonia, Spania, Belgia, Portugalia, Suedia, Norvegia şi Islanda – şi potrivit presei luna viitoare va semna cel mai important acord, cu Statele Unite.