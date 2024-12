Zeci de oameni și organizații românești din diaspora, semnal de alarmă referitor la ”interferența străină în procesul electoral” din țară / Cer Guvernului să efectueze o ”investigație cuprinzătoare”

Zeci de oameni și organizații românești din diaspora au transmis un semnal de alarmă referitor la ”interferența străină în procesul electoral” din țară, printr-o scrisoare deschisă, de mai jos:

”Subsemnații, organizații românești din diaspora, ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la rapoartele recente privind interferența străină în procesul electoral din România. Constatările Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din România indică activități cibernetice răuvoitoare atribuite unor actori străini, menite să compromită integritatea procesului democratic. Aceste acțiuni subminează suveranitatea României și îi amenință rolul de membru puternic al Uniunii Europene și al NATO și de partener valoros în cadrul alianței transatlantice.

Democrația din România este o dovadă a rezilienței și a angajamentului său față de valorile europene și democratice. În calitate de organizații globale și părți interesate care au investit în democrație, transparență și statul de drept, facem apel la autoritățile române să ia măsuri imediate și decisive pentru a proteja aceste principii.

Îndemnăm Guvernul României să:

Să efectueze o investigație cuprinzătoare: Să investigheze pe deplin acuzațiile de interferență străină, să asigure răspunderea pentru toți actorii implicați și să ofere publicului concluzii clare și transparente.

Să consolideze infrastructura democratică: Să pună în aplicare garanții sporite pentru sistemele electorale și instituțiile democratice pentru a preveni vulnerabilitățile viitoare și influența străină.

Implicarea părților interesate: Implicarea activă a societății civile, a comunităților din diaspora și a partenerilor internaționali în eforturile de menținere a integrității electorale și de consolidare a rezilienței democratice.

De asemenea, facem apel la comunitatea internațională să fie solidară cu România în această perioadă critică, sprijinind eforturile acesteia de a combate amenințările la adresa democrației sale și de a-și menține angajamentul ferm față de Alianța Transatlantică.

Deschidere pentru semnături

Această declarație este deschisă tuturor organizațiilor, grupurilor societății civile și persoanelor care împărtășesc preocuparea noastră pentru integritatea democrației din România. Salutăm semnăturile tuturor organizațiilor românești din diaspora la nivel global pentru a reafirma angajamentul nostru colectiv față de valorile și procesele democratice.

Împreună, suntem uniți în sprijinul viitorului democratic al României și al locului său ca piatră de temelie a stabilității și progresului în regiune.

