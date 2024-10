Xavi, pe lista unui club important din Premier League

Tehnicianul Erik Ten Hag este încă la conducere în ciuda startului complicat de sezon al echipei Manchester United, dar nu există nicio garanţie că va încheia campania 2024-2025. Potrivit presei engleze, conducerea „diavolilor roşii” a început discuţii cu Xavi Hernandez.

Liber de contract de la plecarea sa de la Barça în intersezon, campionul mondial din 2010 este foarte apreciat în Europa.

Potrivit Daily Mail, au avut loc discuţii prin intermediari. Cu toate acestea, nimic nu a fost încă convenit, nici în ceea ce priveşte o sosire, nici un refuz din partea lui Xavi, transmite News.ro.

Lipsa unei decizii clare ar putea prelungi aventura lui Erik Ten Hag pe banca „diavolilor roşii”. Joi, olandezul va fi încă pe bancă pentru deplasarea la Istanbul la meciul din Europa League cu Fenerbahçe, grupare pregătită de Jose Mourinho.

Xavi Hernandez is emerging as a potential target for Manchester United if the club decide to sack embattled manager Erik ten Hag.

Intermediaries have made contact with the former Barcelona manager twice in the last few months.

https://t.co/lkPDFV9MaR

— Ericssen (@EricssenWen) October 24, 2024