Washington Post: E-mailurile cu „ce am făcut în ultima săptămână” dispar pe măsură ce Musk își pregătește plecarea / Mulți dintre lucrătorii federali tratează totul ca pe o glumă, trimițând inclusiv răspunsuri într-o limbă străină

Atunci când Elon Musk și președintele Donald Trump au ordonat tuturor lucrătorilor federali să trimită săptămânal e-mailuri în care să enumere cinci realizări, ei au avertizat asupra consecințelor dure: Nerespectarea acestora ar fi considerată demisie, notează Washington Post.

Musk a numit e-mailurile o măsură de responsabilizare necesară pentru a se asigura că personalul are chiar și un „puls.”

Dar înregistrările obținute de Washington Post, precum și interviurile cu zeci de manageri și angajați din cadrul guvernului, arată că funcționarii au refuzat să respecte aspectele esențiale ale directivei încă de la început.

Potrivit unui e-mail obținut de The Post, într-o ședință de informare pentru ofițerii de top din domeniul resurselor umane din cadrul guvernului, desfășurată la doar două zile după ce directiva lui Musk a fost transmisă tuturor angajaților federali la 22 februarie, Biroul de gestionare a personalului a declarat că inițiativa a fost voluntară și că nerespectarea acesteia nu va fi considerată demisie.

Subminând și mai mult efortul lui Musk, liderii OPM au declarat în cadrul ședinței de informare că agenția nu intenționează să facă nimic cu mesajele pe care angajații le-au trimis, se arată în e-mail.

În timp ce miliardarul se pregătește să iasă din guvern la sfârșitul acestui an și influența sa pare să scadă, mesajele contradictorii și confuzia au avut un rezultat previzibil. Începând din această lună, agențiile mențin un mozaic inconsecvent de politici privind răspunsurile prin e-mail, potrivit analizei Post și angajaților, care au vorbit toți sub condiția anonimatului de teama represaliilor.

Unele agenții federale au încetat să mai solicite aceste mesaje. Un număr din ce în ce mai mic de departamente impun respectarea strictă, în timp ce altele spun că solicită trimiterea mesajelor, dar nu verifică respectarea sau nu urmăresc răspunsurile într-un mod detectabil pentru toți angajații. Mulți dintre lucrătorii federali care încă răspund la mesaj fie trimit în fiecare săptămână versiuni ușor modificate ale textului standard, fie tratează totul ca pe o glumă, de exemplu trimițând răspunsuri într-o limbă străină.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a refuzat să comenteze cu privire la numărul de agenții care încă solicită e-mailurile. Musk nu a răspuns la o cerere de comentarii.

Musk a anunțat cerința de e-mail într-o după-amiază de sâmbătă din februarie, la doar câteva săptămâni de la începerea campaniei sale de reducere a dimensiunii guvernului și de reducere a cheltuielilor de către Serviciul DOGE al SUA. Miliardarul a declarat la acea vreme că se supune instrucțiunilor lui Trump de a fi mai „AGRESIV” față de forța de muncă federală.

E-mailul, care avea ca subiect „Ce ai făcut săptămâna trecută?” și cerea cinci puncte despre realizări, a stârnit consternare în rândul angajaților guvernamentali. Mulți și-au făcut griji atât cu privire la potențialele probleme de confidențialitate, cât și cu privire la posibilitatea de a-și pierde locul de muncă dacă nu răspund. Unora dintre consilierii de top ai lui Trump și nominalizații Cabinetului nu le-a plăcut nici ideea de e-mail a lui Musk – și, după respingere, Casa Albă a clarificat că secretarii Cabinetului pot decide dacă angajații lor trebuie să scrie despre realizările săptămânale.

În ultimele săptămâni, tot mai mulți au renunțat. Agenția pentru Protecția Mediului le-a spus angajaților la sfârșitul lunii martie că sarcina va fi considerată „încurajată, dar opțională”, potrivit unui e-mail obținut de The Post. National Institutes of Health a informat luna aceasta personalul că mandatul a luat sfârșit, conform unui e-mail semnat „NIH Executive Secretariat” și obținut de The Post.

Mesajele electronice au fost inutile, se arată în mesaj, deoarece „NIH își gestionează propriile procese de evaluare a performanțelor și va notifica angajații direct dacă este nevoie de informații legate de sarcinile de lucru sau de performanță”.

La polul opus, un număr mic de agenții au instituționalizat această practică sau au creat formulare automate pentru a colecta răspunsuri. Securities and Exchange Commission, de exemplu, a reamintit adesea personalului despre e-mailuri în buletinul său informativ intern zilnic.

„Habar nu am cum este folosit”, a declarat un angajat al SEC pentru The Post.

Nu este clar când anume va părăsi Musk guvernul; statutul său de angajat special al guvernului este de așteptat să expire la sfârșitul lunii mai. Miliardarul este pregătit să plece pentru că s-a săturat să răspundă la ceea ce el consideră a fi o serie de atacuri urâte și lipsite de etică din partea stângii politice, potrivit unei persoane familiarizate cu gândirea sa. El crede că plecarea sa nu va diminua puterea sau activitatea DOGE, creația sa, a declarat persoana, menționând că membrii echipei DOGE sunt deja stabiliți în zeci de agenții federale. DOGE înseamnă Departamentul pentru eficiență guvernamentală.

Administrația prezintă DOGE drept un exemplu de reformare rapidă a birocrațiilor greoaie.

„Nimeni nu poate spune că DOGE nu a obținut un succes istoric. Rezultatele vorbesc de la sine”, a declarat un înalt oficial de la Casa Albă, vorbind sub rezerva anonimatului pentru a discuta deliberările interne.

E-mailurile săptămânale de actualizare sunt o caracteristică persistentă a companiilor conduse de Musk, unde sunt folosite pentru a conduce o cultură a muncii de înaltă intensitate – dar și pentru a sprijini deciziile privind personalul.

O persoană cheie implicată în revizuirea acestor e-mailuri săptămânale, inginerul software Christopher Stanley, l-a urmat pe Musk la guvernul federal. La Twitter, acum X, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, Stanley era persoana-cheie care primea și examina e-mailurile săptămânale de actualizare; conducerea consulta memoriile atunci când lua decizii privind personalul.

„Dacă plănuiau să facă mai multe concedieri, se întorceau și se uitau la acele e-mailuri pentru potențiale concedieri și vedeau la ce lucrau”, a spus persoana, menționând că e-mailurile puteau fi folosite ca pretext pentru a concedia un angajat, de exemplu. „Acesta este doar un alt punct de date pentru care ar trebui să concediezi pe cineva”.

În cadrul forței de muncă federale, nu este clar pentru ce sunt folosite răspunsurile prin e-mail, dacă sunt folosite pentru ceva. Nu a existat niciodată o strategie centrală pentru modul de gestionare a răspunsurilor, se arată într-un e-mail obținut de The Post.

La sfârșitul lunii februarie, liderii din domeniul resurselor umane, cunoscuți sub denumirea de ofițeri șefi de capital uman din întregul guvern, s-au reunit pentru o întâlnire, conform e-mailului, care detaliază notele de sinteză ale sesiunii. Întâlnirea a fost condusă de OPM, care acționează ca braț al resurselor umane pentru întregul guvern. Primul subiect de discuție a fost „e-mailul de weekend” al lui Musk, pe care îl anunțase pe X cu două zile înainte, se arată în note.

Pe lângă faptul că au declarat că e-mailurile sunt voluntare și că nerespectarea lor nu va fi considerată demisie, oficialii OPM au declarat că agenția lor nu va oferi alte îndrumări altor departamente cu privire la e-mail, deși unele divizii se gândeau să facă din acesta o cerință săptămânală, conform rezumatului trimis prin e-mail.

În continuare, se arată în note, un participant a întrebat: „Ce se va face cu informațiile pe care personalul le-a furnizat?”

„Răspunsul OPM – Nu există planuri”, se arată în note.

Nu este clar cine din cadrul OPM a condus această întâlnire, deși alte astfel de discuții au fost conduse de persoane numite în funcții politice de conducere în cadrul agenției.

Cel puțin o agenție care colectează e-mailurile a anunțat planuri vagi cu privire la soarta acestora. Directorul interimar al OPM, Chuck Ezell, a trimis luna trecută un e-mail prin care le cerea angajaților să completeze un formular săptămânal cu cinci spații pentru a detalia realizările, potrivit angajaților OPM și înregistrărilor obținute de The Post.

Răspunsurile angajaților vor fi „agregate și împărtășite cu directorii asociați și șefii de birou”, a scris Ezell în mesajul său. „Aceste informații vor informa raportarea către conducerea OPM și vor fi utilizate pentru a urmări progresul, a face corecții și a sărbători realizările”.

Cineva este în mod evident atent la ceea ce este trimis, a declarat un membru al personalului OPM, deoarece cel puțin un angajat a fost sancționat disciplinar pentru că a răspuns cu înjurături.

În cadrul Departamentului Apărării, solicitarea inițială pentru un e-mail s-a transformat într-o saga săptămânală de mai multe mesaje, a declarat un angajat de acolo. În fiecare joi sau vineri, angajații primesc un memento prin care li se reamintește să trimită punctele lor de vedere până cel târziu marțea următoare, cu supervizorul lor în copie.

După ce angajații trimit răspunsurile lunea, cel puțin în unele părți ale departamentului, un șef de echipă adună și rezumă răspunsurile colegilor într-un mesaj către un supervizor. Supervizorul condensează apoi din nou răspunsurile și trimite un mesaj de sinteză unui alt funcționar superior – și așa mai departe, a declarat angajatul Departamentului Apărării.

„Apoi facem totul din nou săptămâna viitoare”, a spus angajatul, care a adăugat că majoritatea persoanelor pe care le cunoaște în departament trimit o versiune ușor modificată a aceluiași text copiat și lipit în fiecare săptămână. „Nu cunosc pe nimeni care să creeze manual un răspuns nou în fiecare săptămână”.

La Departamentul Agriculturii, personalul a primit inițial instrucțiuni să nu răspundă la e-mail, a declarat un angajat USDA. Apoi, conducerea de zonă le-a spus că poate ar trebui să se gândească să răspundă până la urmă, a spus angajatul, și le-a dat câteva sugestii pentru mesaje ideale. Săptămâna următoare, liderii de la nivel de stat le-au spus angajaților să trimită cu siguranță un răspuns și să îl transmită managerilor lor direcți – dar, potrivit angajatului, au refuzat să declare mesajele absolut obligatorii.

De atunci, mulți angajați confuzi au ales să nu răspundă, a spus angajatul. Unii au început să răspundă în limba rusă, doar pentru a-l deruta pe cel care – sau programul AI, cum le place unora dintre angajați să glumească – verifică mesajele.

„Nu am trimis niciunul”, a declarat angajatul USDA. „Nu cred că ar trebui să-mi justific munca în fața unei entități necunoscute, mai ales când gestionez informații private despre clienți.”

Angajatul a declarat că nu a suportat nicio consecință.

În schimb, într-un birou al Ministerului Veteranilor din Florida, o angajată a declarat că șefii ei au avertizat-o că lipsa unui răspuns va fi luată în considerare împotriva ei. Așa că trimite răspunsuri în mod religios, elaborând de fiecare dată un mesaj complet nou și sperând că acesta o va ajuta să își păstreze locul de muncă.

Un angajat al Food and Drug Administration trimite în fiecare săptămână aceleași cinci puncte vagi, dar exacte. Agenția sa solicită răspunsuri, dar el este hotărât să nu dezvăluie informații confidențiale legate de cererile de aprobare a medicamentelor.

Și în cadrul Departamentului pentru locuințe și dezvoltare urbană, un angajat a ales rezistența. Angajatul folosește ChatGPT pentru a genera între 10 și 20 de pagini de salată de cuvinte în fiecare săptămână, apoi apasă „trimite”.