VIDEO Elon Musk povestește la prima reuniune a cabinetului președintelui Trump cum a închis „din greșeală” programul de prevenire a Ebola / ”Vom face greșeli. Nu vom fi perfecți”

Elon Musk a declarat în timpul primei reuniuni a cabinetului președintelui Donald Trump că DOGE va face greșeli și a dat exemplul închiderii pentru scurt timp a programului de prevenție împotriva Ebola, odată cu închiderea USAID, anunță Business Insider.

Pentru a-și susține punctul de vedere că Oficiul DOGE de la Casa Albă nu va fi perfect, Elon Musk a declarat miercuri că angajații au tăiat pentru scurt timp fondurile pentru prevenirea Ebola, în timp ce un focar făcea ravagii în Uganda.

„Ar trebui să spun, de asemenea, vom face greșeli. Nu vom fi perfecți”, a spus Musk cabinetului președintelui Donald Trump. „Când vom face greșeli, le vom repara foarte repede. Deci, de exemplu, cu USAID, unul dintre lucrurile pe care le-am anulat din greșeală foarte scurt a fost prevenirea Ebola”. Musk încearcă un zâmbet, însă niciunul din participanții la ședință nu a schițat niciun gest.

Musk: „We accidentally cancelled Ebola protection”

– expects a laugh –

– doesn’t get one –

Trump can’t look at him.pic.twitter.com/VOT9GzPmFK

— Larry the Cat (@Number10cat) February 26, 2025