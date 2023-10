Vremea neobişnuit de caldă din SUA până în Europa pune în pericol vânzările de haine groase

Vremea de toamnă neobişnuit de caldă din Statele Unite până în Europa reduce vânzările de pulovere şi alte haine groase, pe măsură ce se apropie perioada critică a cumpărăturilor de sărbători, au spus directorii unor retailerii importanţi, inclusiv de la H&M, iar unele magazine reduc deja preţurile pentru a evita să rămână cu produsele nevândute, relatează Reuters, preluată de News.ro.

În ultimul an, comercianţii cu amănuntul de îmbrăcăminte au încercat să elimine stocurile în exces, care s-a acumulat din cauza unei schimbări a cererii consumatorilor către produse esenţiale, de la articolele discreţionare precum îmbrăcămintea.

Dar, având în vedere că temperaturile din trimestrul al patrulea ar urma să fie moderate, potrivit companiei de urmărire a vremii Weather Trends International, magazinele care oferă îmbrăcăminte şi echipamente de iarnă s-ar putea găsi încărcate cu inventar la sfârşitul sezonului.

Brandul de lux Cos al H&M a început să ofere o reducere de 20% online şi în magazine pentru tricotaje şi îmbrăcăminte exterioară, inclusiv pulovere din lână merinos şi haine lungi cu puf.

CEO-ul H&M, Helena Helmersson, a declarat miercurea trecută, pentru Reuters, că cumpărătorii amână achiziţiile de articole ”grele”, de toamnă, pe fondul vremii mai calde decât de obicei.

Compania europeană Pepco Group a remarcat, de asemenea, că lansarea inventarului său de îmbrăcăminte de toamnă şi iarnă a coincis cu vremea caldă record, persistentă pe pieţele sale principale din Europa Centrală şi de Est.

”Când sunt 26 de grade nu ai tendinţa de a vinde paltoane”, a spus preşedintele executiv al Pepco, Andy Bond, analiştilor, într-un apel de joi.

În ultimii doi ani, aşa-numitul sezon al cumpărăturilor de sărbători a început încă din octombrie, deoarece mulţi retaileri au oferte şi reduceri pe parcursul lunii şi până în decembrie.

Amazon.com are programat să găzduiască un al doilea eveniment Prime Day în perioada 10-11 octombrie, în timp ce Best Buy oferă vânzare flash de 48 de ore pe 10-11 octombrie şi Target are programul ”Deal of the Day” din octombrie.

În Statele Unite, temperaturile ar putea fi mai mari cu 2 până la 12 grade Fahrenheit, în medie, în perioada octombrie-decembrie, comparativ cu anul trecut, potrivit Weather Trends International.

”Luna de la Vinerea Neagră până la Crăciun este mult mai caldă decât acum un an, ceea ce va avea ca rezultat un inventar în exces şi reduceri mai mari”, a declarat Bill Kirk, CEO şi fondator al Weather Trends International.

Este probabil ca acest lucru să-i lovească pe comercianţii cu amănuntul de la Walmart până la Dick’s Sporting Goods, dar ar putea ajuta Costco Wholesale şi vânzătorii cu preţ redus precum TJX, care achiziţionează mai degrabă produse la nivel local şi se pot adapta mai rapid la schimbările sezoniere.

”Dacă îmbrăcămintea de iarnă nu se vinde bine, aceasta ar fi o problemă pentru industrie în acest sezon de sărbători şi, dacă se va dovedi a fi cazul, atunci s-ar putea să vedem o mulţime de reduceri ale acelor mărfuri la începutul anului 2024”, a spus analistul Morningstar Research, David Swartz.

Vremea nefavorabilă devine de obicei o problemă majoră pentru comercianţii cu amănuntul, deoarece plasează comenzi şi expediază articole pentru sezoane importante cu mult timp înainte, pentru a se asigura că există suficiente produse pe rafturi pentru a satisface cererea clienţilor.

”Problema cu majoritatea comercianţilor cu amănuntul de mare volum este că 75% până la 85% din producţia lor depinde de un ciclu de dezvoltare foarte lung… aşa că odată ce căldura sau frigul încep să afecteze tendinţele generale de cumpărare, ei au angajat deja acele comenzi”, a declarat Robert Woods, fondatorul Vision Brands USA.

Kristen D’Arcy, director de marketing al retailerului de îmbrăcăminte True Religion, a declarat pentru Reuters într-un interviu: ”Ceea ce a fost o surpriză plăcută este să văd în continuare cum tricourile cu mâneci scurte şi pantalonii scurţi continuă să se vândă foarte bine, ca urmare a vremii calde. Achiziţiile noastre cele mai profunde pentru sezon nu sunt de îmbrăcăminte exterioară, care ar fi jachetele grele pentru vremea foarte, foarte rece, ci… în activ, care sunt topuri mai uşoare, denim de toate felurile… tricoturi mai uşoare.”

Abercrombie & Fitch a mai spus că în trimestrul doi a existat o cerere puternică pentru ”produse fără sezon”, în special în categoria bărbaţilor, deoarece clienţii au ales articole vestimentare şi stiluri pentru tot parcursul anului.

Atunci când comercianţii cu amănuntul încearcă să stocheze haine potrivite sezonier şi nu se vând, depozitarea acestor articole devine costisitoare.

Simon Wolfson, CEO al retailerului britanic de îmbrăcăminte Next, a declarat că în ceea ce priveşte perspectivele de vânzări, ”diferenţa pe care o va face vremea în decembrie va fi mai mare decât diferenţa în ceea ce priveşte încrederea consumatorului”.