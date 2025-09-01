G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VREMEA Cod galben de temperaturi ridicate şi disconfort termic, marţi, în Banat,…

caldura, canicula, soare, seceta, incalzire globala, schimbari climatice
Photo 147982844 © Chumphon Whangchom | Dreamstime.com

VREMEA Cod galben de temperaturi ridicate şi disconfort termic, marţi, în Banat, sudul Olteniei şi al Moldovei, în sudul, centrul şi estul Munteniei şi în Dobrogea continentală / Temperatura maximă va fi de 35 de grade Celsius

Articole1 Sep • 57 vizualizări 0 comentarii

Meteorologii au emis, pentru marţi, o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, în Banat, sudul Olteniei şi al Moldovei, în sudul, centrul şi estul Munteniei şi în Dobrogea continentală. În Bucureşti, temperatura maximă va fi de 35 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, valabilă marţi, între orele 12.00 şi 21.00, în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, în municipiul Bucureşti şi parţial în Vrancea, Buzău, Tulcea şi Constanţa.

Astfel, marţi, în Banat, sudul Olteniei şi al Moldovei, în sudul, centrul şi estul Munteniei şi în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 35 de grade.

Temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă şi disconfort termic vor fi, miercuri, în sudul şi estul ţării.

În zona municipiului Bucureşti, marţi, între orele 12.00 şi 21.00, vremea va fi călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cod galben de furtuni în 17 judeţe, de la ora 10.00 / Va ploua torenţial şi sunt aşteptate vijelii şi grindină

Articole31 Aug • 14.092 vizualizări
1 comentariu

VREMEA Alerte Cod portocaliu de averse şi vijelii în 12 judeţe şi la munte,vineri / Cod galben în peste jumătate din ţară

Articole22 Aug • 2.651 vizualizări
0 comentarii

Peste 1.100 decese atribuite valului de căldură din Spania care tocmai s-a încheiat

Articole19 Aug • 157 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.