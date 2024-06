Vlad Gheorghe: O să fie anul independenţilor. Lumea e total sătulă de partide. O să fie foarte interesant şi la prezidenţiale. Să ne uităm cu mare atenţie la independenţi – VIDEO

Vlad Gheorghe, candidat independent pentru Parlamentul European, susţine că încrederea populaţiei în partide este „sub nivelul mării”. ”Eu zic că o să fie anul independenţilor pentru că este falimentul fără îndoială al partidelor”, a spus Vlad Gheorghe, care este de părere că un candidat fără carnet de partid ar putea da peste cap şi competiţia pentru alegerile prezidenţiale, relatează News.ro.

Vlad Gheorghe, candidat pentru Parlamentul European, a fost întrebat în emisiunea Insider electoral, difuzată sâmbătă la Prima TV, ce şanse are să obţină un mandat la Bruxelles din postura de independent.

”Eu zic că şansele sunt foarte mari, pentru că lumea e total sătulă de partide. Vedem eşecul partidelor în toate domeniile, ne uităm la sondaje şi vedem că încrederea în partide e sub nivelul mării, este jos de tot. Oamenii au nevoie de reprezentanţi care să le ducă vorbele în Parlamentul European, să le ducă interesul la Bruxelles şi la Strasbourg. Acei reprezentanţi oneşti şi capabili sunt anul acesta candidaţii independenţii. Eu candidez la europarlamentare, Nicuşor Dan candidează la Primăria Capitalei. Cred că o să fie foarte interesant şi la prezidenţiale. Să ne uităm cu mare atenţie la independenţi. Eu zic că o să fie anul independenţilor pentru că este falimentul fără îndoială al partidelor. Ce înseamnă să fii independent cu adevărat? Înseamnă să nu ai un grup de interese în spate, să nu ai un şef de partid care să-ţi spună ce să vorbeşti, dar, atenţie, ce să nu vorbeşti, cu cine să nu vorbeşti”, a spus Vlad Gheorghe la Prima TV.

Întrebat dacă i s-a întâmplat în USR ca şeful de partid să-i spună ce să vorbească, Vlad Gheorghe a răspuns: ”Bineînţeles”.

Vlad Gheorghe este unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Salvaţi Bucureştiul (USB), precursorul Uniunii Salvaţi România (USR). În 2019, a fost ales europarlamentar pe listele USR-PLUS. La alegerile europarlamentare din 9 iunie va candida din postura de independent acuzând faptul că actuala conducere a USR nu a mai organizat alegeri interne pentru a stabili lista partidului pentru Parlamentul European.

”În 2019, în urma unor alegeri interne, am fost ales direct de colegii mei ca să fiu pe acele liste, lucru care nu s-a mai întâmplat mai departe. Acum, în USR, lucrurile se fac după cum stabileşte conducerea, se ridică mâna, se scrie cu pixul şi cu asta basta! Mi s-a transmis că dacă ai o idee bună, mai întâi trebuie să i-o spui şefului, după aia poţi să o faci tu, dacă nu o face şeful întâi. Nu are nicio legătură cu ce am înţeles eu când am intrat în politică”, susţine Vlad Gheorghe.