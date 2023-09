„Visez să-mi cumpăr un apartament în Kiev”: Cum încearcă propaganda Kremlinului să convingă rușii să se înroleze pentru a lupta în Ucraina

Guvernul rus nu duce lipsă de imaginație atunci când vine vorba de propaganda de război. Un nou videoclip care îi îndeamnă pe ruși să se implice în conflictul cu Ucraina a fost vizualizat de peste 1,5 milioane de persoane pe rețeaua de socializare X, scrie Le Figaro.

Imaginile arată doi soldați în tranșee, sub focul focului. În timp ce sunt ocupați să-și reîncarce armele și să tragă în inamic, cei doi soldați discută calm despre viața de după război… când, în opinia lor, Rusia va fi invadat Ucraina.

„Visez să-mi cumpăr un apartament în Kiev”, spune unul dintre ei, cu pușca la îndemână, la câțiva centimetri de impactul unui glonț. „După război, (…) mă voi muta acolo cu familia mea”. „Eu o să mă duc la Odessa, îmi place marea”, îi răspunde compatriotul său.

I added subtitles to this insane new Russian military recruitment advertisement. pic.twitter.com/LGENDuDUOS

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 18, 2023