”Vin anual din Israel pentru recuperare medicală la Spitalul Sfântul Sava din Pantelimon, Ifov” (P)

Irit Rogowsky vine din Israel în România, pentru recuperare medicală la Spitalul Sfântul Sava din Pantelimon, Ilfov, pe care îl consideră ”cel mai bun”.

În urma unei operații la coloana cervicală, Irit povestește că a rămas aproape paralizată de mâini și picioare.

”Timp de patru luni am făcut recuperare medicală în Israel, maximum de ședințe de fizioterapie și kinetoterapie. M-am făcut mai bine și am început să scad treptat zilele în care lucram la aparate, însă am observat o scădere a masei musculare.

Am venit aici, în România, la Spitalul de Recuperare Medicală Sfântul Sava.

Am auzit și apoi am văzut că acesta este cel mai bun loc. De aceea, vin în fiecare an de acum înainte.

Terapeuții sunt extraordinari, locul e superb, despre mâncare, nici nu am ce vorbi, căci deja m-am îngrășat cu un kilogram de când m-am internat.

Specialiștii de aici au învățat mult și sunt perfecționiști. În afară de asta, sunt toți așa de amabili, toți caută să mă ajute.

Excepțional! O curățenie, de poți mânca de pe jos”, spune pacienta Spitalului Sfântul Sava, venită din Israel pentru recuperare medicală la Spitalul Sfântul Sava, din Pantelimon.

Spitalul Sfântul Sava este construit și dotat 100% din fonduri private. Nu beneficiază de niciun fel de subvenție de la stat.

Funcționează de 4 ani, cu cele mai bune rezultate în recuperarea medicală. Tratamentele se fac doar în regim de internare, în saloane cu 2 și 3 paturi.

Spitalul de Recuperare Medicală Sfântul Sava are 118 paturi, din care 18 în regim de terapie intensivă. Pentru 118 pacienți, lucrează 180 de angajați, din care 11 medici specialiști, 40 de kinetoterapeuți și fizioterapeuți, 47 de asistenți și 45 de infirmiere.

Spitalul Sfântul Sava înregistrează cele mai bune rezultate în recuperare medicală, datorită personalului super specializat și echipamentelor de ultimă generație pe care le deține.

