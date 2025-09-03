G4Media.ro
Viktor Orbán și-a lansat un canal de chat

Sursa Foto: Facebook

3 Sep

„Din martie, vă trimit zilnic câte un mesaj personal, o evaluare a situației, un plan de acțiune, o viziune pentru viitor, direct de la mine, doar pentru dumneavoastră. Acum putem duce această relație la un nivel și mai înalt, vom stabili o linie telefonică strategică între noi”, a transmis Viktor Orbán membrilor Clubului Războinicilor, menţionând: De acum înainte, putem afla despre cele mai importante știri și informații generale și prin mesaje pe Messenger, transmite MAGYAR NEMZET, citat de Rador Radio România.

„Lupta pentru libertatea digitală a început, fiți alături de mine și haideți să luptăm umăr la umăr în bătăliile care ne așteaptă!”, a îndemnat premierul, care a anunțat în acelaşi timp că, dând clic pe acest link, cei interesaţi vor putea primi mesajele sale personale pe Messenger în viitor.

După cum a relatat şi ziarul „Magyar Nemzet”, Viktor Orbán a anunțat lansarea Clubului Războinicilor în luna mai. De atunci şi partidele de guvernământ au început să organizeze cercuri civice digitale, a căror primă întâlnire va avea loc pe 20 septembrie.

Sursa: MAGYAR NEMZET / Rador Radio România /.
Traducerea: Rozália Gănciulescu

