Viktor Orbán și-a lansat un canal de chat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

„Din martie, vă trimit zilnic câte un mesaj personal, o evaluare a situației, un plan de acțiune, o viziune pentru viitor, direct de la mine, doar pentru dumneavoastră. Acum putem duce această relație la un nivel și mai înalt, vom stabili o linie telefonică strategică între noi”, a transmis Viktor Orbán membrilor Clubului Războinicilor, menţionând: De acum înainte, putem afla despre cele mai importante știri și informații generale și prin mesaje pe Messenger, transmite MAGYAR NEMZET, citat de Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Lupta pentru libertatea digitală a început, fiți alături de mine și haideți să luptăm umăr la umăr în bătăliile care ne așteaptă!”, a îndemnat premierul, care a anunțat în acelaşi timp că, dând clic pe acest link, cei interesaţi vor putea primi mesajele sale personale pe Messenger în viitor.

După cum a relatat şi ziarul „Magyar Nemzet”, Viktor Orbán a anunțat lansarea Clubului Războinicilor în luna mai. De atunci şi partidele de guvernământ au început să organizeze cercuri civice digitale, a căror primă întâlnire va avea loc pe 20 septembrie.

Sursa: MAGYAR NEMZET / Rador Radio România /.

Traducerea: Rozália Gănciulescu