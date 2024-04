VIDEO Zeci de mii de persoane au protestat în Argentina împotriva reducerilor din educaţie / Universităţile anunţă că s-ar putea închide în lipsa finanţării

Zeci de mii de persoane au ieşit marţi pe străzile capitalei argentiniene Buenos Aires pentru a protesta împotriva reducerilor de fonduri în universităţile publice, transmite BBC, citată de News.ro.

Imagini din oraş arată protestatari care dansează, cântă la instrumente muzicale şi ţin bannere care cer protejarea finanţării educaţiei.

Preşedintele ţării, Javier Milei, a venit la putere anul trecut promiţând că va ţine sub control finanţele ţării prin reduceri drastice în sectorul public.

Amidst freezing university budgets since 2024, the protests aim to safeguard education’s future against financial constraints pic.twitter.com/FXtEQL9zqZ

— Farhan Jaffar (@fjaffar46) April 23, 2024