Naomi Osaka i-a găsit imediat înlocuitor lui Patrick Mouratoglou

La scurt timp după ce a anunțat despărțirea de antrenorul Patrick Mouratoglou, Naomi Osaka i-a găsit acestuia înlocuitor, nipona urmând să fie pregătită de Tomasz Wiktorowski.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Polonezul va lucra inițial cu Naomi sub formă de probă, iar apoi rămâne de văzut dacă înțelegerea va deveni una permanentă.

Despărțirea de Mouratoglou a venit după mai puțin de un an de colaborare: rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor, iar multipla campioană de Grand Slam a anunțat că va mai continua parteneriatul cu antrenorul francez care în trecut s-a ocupat și de pregătirea Simonei Halep, transmite AFP.

Mouratoglou a devenit cunoscut în lumea tenisului după colaborarea de lungă durată cu Serena Williams.

Aflată în prezent pe locul 49 mondial, Osaka (27 de ani) va lucra cu Wiktorowski, cel care a antrenat-o pe poloneza Agnieszka Radwanska în perioada 2011-2018, ajutând-o să ajungă în finala de la Wimbledon și pe locul doi mondial în iulie 2012.

Tot Wiktorowski a antrenat-o pe poloneza Iga Swiatek de la sfârșitul anului 2021 până în octombrie anul trecut, perioadă în care a câștigat patru din cele șase titluri de Grand Slam la simplu din carieră.

Osaka are 7 titluri WTA câștigate de-a lungul carierei, iar patru dintre acestea sunt de Grand Slam: Australian Open (2019, 2021) și US Open (2018, 2020).

NAOMI OSAKA 🇯🇵 kicks off her tournament ✅

Naomi defeated A.Arseneault in two sets (6-4, 6-2) and advanced to the second round of the WTA 1000 in Montreal.

After ending her collaboration with Patrick Mouratoglou, she works with Tomasz Wiktorowski, Iga Swiatek’s former coach.👀 pic.twitter.com/1bm2GqseOU

— 🇯🇵 ℕ𝔸𝕆𝕄𝕀 𝗢𝗦𝗔𝗞𝗔 👑 🅽🅴🆆🆂 (@NaomiOsakaNews) July 28, 2025