VIDEO Visul lui Djokovic la 38 de ani și după un meci excelent făcut în optimile de la US Open 2025

Visul lui Djokovic la 38 de ani și după un meci excelent făcut în optimile de la US Open 2025

Novak Djokovic a câștigat de-o manieră categorică partida din optimile de la US Open 2025 cu Jan-Lennard Struff (6-3, 6-3, 6-2), iar acum visează la împlinirea obiectivului îndrăzneț de a bifa cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam din carieră.

Djokovic visează că poate câștiga US Open 2025, deși pe tablou se află Sinner și Alcaraz

Nole și-a regăsit jocul în duelul din optimi cu Struff, sârbul având o evoluție strălucitoare.

În sferturi, Djokerul va da peste ultimul jucător american rămas în turneul major de la Flushing Meadows, Taylor Fritz.

Americanul în vârstă de 27 de ani a avut 10 tentative de a-l învinge în premieră pe Nole, dar a eșuat de fiecare dată. Speră ca a 11-a oară să fie cu noroc.

De cealaltă parte, Djokerul visează la un nou titlu major, dar spune că va lua totul pas cu pas, meci cu meci.

„Ceea ce îmi dă multă încredere și un sentiment pozitiv este felul cum am jucat în seara asta. Este cea mai bună performanță a mea din turneu de până acum (n.r. se referă, desigur, la ediția din 2025). Sper să pot continua așa”, spune Djokovic în discuția cu presa.

După victoria cu Struff, Novak a mai bifat un record în tenisul mondial: a devenit primul jucător care reușește să ajungă cel puțin în sferturile de finală la toate cele 4 Grand Slam-uri în nouă sezoane diferite.

Ținta clară a lui Nole este titlul cu numărul 25.

„În ultimii doi ani am învățat un lucru: să iau totul pas cu pas, meci cu meci. Visez la un alt Slam, dar nu-mi permit să mă gândesc prea departe. Trebuie doar să mă concentrez pe ceea ce trebuie făcut pentru a câștiga următorul meci”, a spus Djokovic.

Nole nu poate uita faptul că ultimul titlu major câștigat a venit tocmai la US Open, în urmă cu doi ani de zile.

„Ultimul Grand Slam pe care l-am câștigat a fost aici, acum doi ani. Să închid din nou cercul aici ar fi grozav. Să vedem”, a punctat Nole.

De partea cealaltă, Taylor Fritz speră să obțină prima victorie în fața lui Djokovic, după zece înfrângeri consecutive.

Jucătorul din SUA admite că în sezoanele trecute nu era pregătit pentru un asemenea nivel al jocului, dar că în prezent simte că distanța dintre el și Djokovic s-a micșorat.

„În ultimele două meciuri am fost un jucător mai bun (n.r. împotriva lui Novak), capabil să concurez de la egal la egal. Totuși, cei mai buni nu îți dau nimic în momentele mari. Trebuie să fii capabil să iei singur”, a spus Fritz.

Djokovic este cap de serie 7 la Flushing Meadows, în timp ce Fritz este al patrulea favorit la New York.

În acest moment, este cunoscut încă un duel din sferturi: Jiry Lehecka (favorit 20) contra lui Carlos Alcaraz (cap de serie 2).

