VIDEO Surpriză mare la World Open Snooker: Shaun Murphy, eliminat categoric în sferturi de locul 39 mondial, Joe O’Connor

Shaun Murphy era văzut drept mare favorit la câștigarea World Open Snooker, mai ales după ce rămăsese singurul jucător din TOP10 prezent încă în competiție. Al optulea favorit a fost însă invins categoric, scor 5-1, de Joe O’Connor, aflat pe locul 39 în ierarhia mondială.

Shaun a arătat un joc solid pe durata World Open Snooker, iar specialiștii îl vedeau ca mare favorit să câștige trofeul, mai ales uitându-se la tabloul sferturilor de finală.

Calculul hârtiei nu a funcționat însă, iar asta pentru Joe a practicat un snooker excelent.

O’Connor a bifat trei breakuri de peste o sută de puncte: 135, 133 și 132, dar și unul de 100. A încheiat partida cu un break de 85, victoria lui Joe fiind una mai mult decât categorică.

În semifinale, pentru Joe O’Connor va urma meciul cu Ali Carter (14): a trecut, scor 5-4, de Barry Hawkins (11).

Reamintim că în turul al doilea al competiției de la Yushan, O’Connor l-a eliminat pe Judd Trump, liderul mondial (scor 5-2).

UNPLAYABLE! 🤯 Joe O’Connor has produced an incredible display of scoring, hitting three centuries, 68 & 66 against Shaun Murphy in a 5-1 win.#WorldOpen 🇨🇳 pic.twitter.com/n5gbg8Dh4X — WST (@WeAreWST) February 27, 2025

Outstanding back-to-back centuries from Joe O’Connor to lead 2-0 against Shaun Murphy 💯#WorldOpen pic.twitter.com/ubq8kSMKZf — Eurosport (@eurosport) February 27, 2025

𝑻𝒉𝒓𝒆𝒆 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒓𝒊𝒆𝒔 and a spot in the semi-final for Joe O’Connor after defeating Masters champion Shaun Murphy 5-1 🔥#WorldOpen pic.twitter.com/XY0haE67u2 — Eurosport (@eurosport) February 27, 2025

Tabloul semifinalelor de la World Open Snooker

Zak Surety (89) – John Higgins (13)

Joe O’Connor (39) – Ali Carter (14)

Sferturi World Open din China

Zak Surety (89) – Tom Ford (20) 5-3

(89) – Tom Ford (20) 5-3 Junxu Pang (27) – John Higgins (13) 0-5

(13) 0-5 Joe O’Connor (locul 39 mondial) – Shaun Murphy (8) 5-1

(locul 39 mondial) – Shaun Murphy (8) 5-1 Ali Carter (14) – Barry Hawkins (11) / 5-4

Cum se va juca

În semifinale se va juca după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri, adică primul la 6.

Finala va avea loc în data de 1 martie, în două sesiuni. Se va juca după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, adică primul la 10.

De știut despre World Open 2025