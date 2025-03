VIDEO Surpriză mare la Indian Wells: Alexander Zverev, al doilea favorit, eliminat în meciul de debut

Alexander Zverev, al doilea favorit la câștigarea Indian Wells, a părăsit surprinzător turneul de categorie ATP 1000, germanul fiind învins de Tallon Griekspoor, ocupant al locului 43 mondial.

Cap de serie doi, Zverev a avut bye (liber) în runda inaugurală, iar la primul meci a fost învins neașteptat de jucătorul olandez.

Partida a fost una extrem de echilibrată, cu două tiebreak-uri, Tallon având câștig de cauză după un meci de trei ore și zece minute.

A fost 4-6, 7-6(5), 7-6(4) pentru Griekspoor.

Zverev îl învinsese Griekspoo de şase ori în şapte întâlniri până acum, inclusiv în turul 3 la Indian Wells la ediția de anul trecut.

Griekspoor va juca în turul trei cu francezul Giovanni Mpetshi Perricard, locul 29 mondial.

Alexander Zverev’s charge for world No.1 so far:

Buenos Aires – QF loss to Cerundolo

Rio – QF loss to Comesana

Acapulco – R16 loss to Tien

Indian Wells – R64 loss to Griekspoor pic.twitter.com/XmbB4ybkSg

