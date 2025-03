VIDEO Victoria Azarenka, dublă campioană, eliminată în turul doi de la Indian Wells

Parcursul Victoriei Azarenka la ediția din 2025 a turneului de la Indian Wells a fost unul scurt, fosta lideră WTA fiind eliminată în turul al doilea de Qinwen Zheng, a opta favorită a întrecerii.

Ajunsă la 35 de ani, Vika nu a prins o zi fastă cu serviciul, sportiva din Belarus cedând 5 game-uri în care s-a aflat la lansare.

Victoria lui Zheng a venit după o oră și 32 de minute, scor 6-3, 6-4.

Fostă lideră mondială, Azarenka a cucerit de două ori de-a lungul carierei trofeul de la Indian Wells: la edițiile din 2012 și 2016.

Qinwen Zheng defeats Victoria Azarenka 6-3 6-4 to reach Round 3 at Indian Wells. #TennisParadise pic.twitter.com/H1Mkxw1Vcv

First top 50 win of the year 🫡

Qinwen Zheng defeats two-time champ Victoria Azarenka 6-3, 6-4 to reach R3 of #TennisParadise pic.twitter.com/BDK5BEdwtz

— Tennis Channel (@TennisChannel) March 8, 2025